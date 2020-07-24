劉彥邦用心推廣茶飲 擦亮職人品牌

「春水堂是一艘航空母艦，提供所有人吃飯、喝茶、聚會的場地；而茶湯會是一艘登陸小艇，可以深入港灣、是民間巷弄美食，讓所有人都可以輕易、隨處可得的好茶品！」茶湯會公司總經理劉彥邦以航空母艦、登陸小艇，精準點出春水堂餐飲集團旗下的「春水堂」、「茶湯會」兩大茶飲品牌的特色與主訴求。

劉彥邦表示，手搖飲不只是涼水、飲料，其實是有深層飲食文化的茶品，也是用來推廣茶品的工具，經過加糖、加冰、加料，要讓8歲到88歲的人都可以喝。因此，春水堂從最初的茶藝館轉型為泡沫紅茶店、再進一步催生了「茶湯會」外帶手搖飲品牌。

茶湯會堅持落實「五度」與「五訣」原則。「五度」包括茶的「濃度」、量測的「刻度」、比例的「精準度」、茶湯的「溫度」、客人微笑的「幅度」；「五訣」則包括繁複檢「測」、「選」用好茶、「奉」茶傳情、新「鮮」現泡、用心「調」茶，五訣代表的正是茶職人精神。

劉彥邦舉例說，所謂新鮮現泡，無論牛奶、檸檬等原物料，都是選在最適合的第一時間完成製作，保留新鮮現泡的飲品，「茶湯會的珍珠是好命珍珠，全程搭冷氣車送進來、絕不添加防腐劑，保證三小時內用完」；在用心調茶部分，茶湯會將茶品調整到最完美的比例，讓顧客喝到好茶，茶湯會可說是對茶最專注的茶職人。

創立15年的茶湯會，目前在全台各地超過200家連鎖店，海外採授權代理制，包括香港、美國、日本、加拿大、菲律賓、泰國等國家與地區約有40家店，全球總店數近250家，台灣正職加兼職同仁近500人；茶湯會預計2020年底，全球總店數可破300家。

茶湯會積極投入新茶品的研發，近十年來將茶與牛奶結合的「茶拿鐵」發揚光大，成為店內熱門茶品，熱銷排行榜第一名的「觀音拿鐵」，每年銷售衝破500萬杯；翡翠檸檬、蔗香紅茶也是暢銷茶品！為了試茶，劉邦彥每天必喝二～三杯無糖茶品，其中，蔗香紅茶是他目前的最愛。

茶湯會總店數或許不是台灣最大，卻是最精緻的手搖飲指標品牌，成為許多想加入手搖飲產業的加盟主、最嚮往的品牌之一。不過，「好客人不等於好夥伴」，劉彥邦說，老顧客表達加盟意願、或是寫e-mail爭取加盟的海外業者，每年預估超過500組客戶想加盟茶湯會，但是，要通過茶湯會嚴格的考驗並可不容易，並不是有錢就能加盟。

劉彥邦說，茶湯會最在意的是合作夥伴對茶飲的推廣，還需認同企業文化，「我們尋找的是志同道合的夥伴」，他強調，茶飲推廣既是事業、也是一種生活方式，不能只是站在生意的角度來衡量，因此，能通過考驗成為加盟夥伴者，可說是百中選一。

一旦成為茶湯會加盟主，劉彥邦表示，茶湯會為了維持品質，總部定期抽查各個加盟店，看加盟主是否確實執行茶飲控管品質表格的填寫，而加盟主也要定期回總部教育訓練。

不僅如此，茶湯會每年都會舉辦「創意茶競賽」，激發加盟店利用現有原料、研發創意茶飲，並以季節限定的方式上市銷售，並頗受市場好評，讓加盟主更具成就感，也更願意參與茶品競賽。

不隨一次性消費起舞

振興三倍券自7/15起正式上路使用，劉彥邦認為，雖在茶湯會使用振興三倍券的民眾，新客源可能占了七、八成，但「茶湯會以做好本業為主，不會隨一次性消費起舞！」茶湯會早於2015年開始推動外送服務，目前外送約占四成、自取占六成。

劉彥邦分析說，網購客群與直接到店購買的客群不同，「網購客群多元，很多顧客想喝手搖飲，卻因為工作關係無法外出，如一個人上班或是醫護人員，這時外送服務就派上用場了！」

在疫情爆發期間，茶湯會進一步與兩大外送平台合作，因為外送發揮了效益，這也是疫情爆發時間，茶湯會業績影響不大的主因。

座右銘

天下沒有白吃的午餐

劉彥邦小時候父母親忙於事業，將他託給長輩幫忙照顧，國小時候因為任性，長輩曾告訴他，天底下沒有甚麼是「應該」的事！所以，劉彥邦說：「我從小就知道，天下沒有白吃的午餐，只有付出才會得到回報！」

小檔案

現職：茶湯會總經理

年齡：41歲

學歷：銘傳大學經濟系

經歷：春水堂調茶師/店長、春水堂策略開發副總

興趣：電影、設計、旅遊