蔡明翰擁CFA證照 投資眼光獨道

歷經研究員、操盤手到投顧分析師，在金融圈十餘年的國泰證期顧問處經理蔡明翰，擁有台灣登記在案僅約千人的燙金證照－美國特許財務分析師（CFA）證照，他說，「這證照考的是毅力」，實務與課本的落差，靠的是多年來累積在腦中的「關鍵鏈」，才能在一事件發生後，推測其影響與變化，進而做出投資建議。

國內外金融證照為數不少，但CFA被視為金融界唯一「黃金證書」，考生須通過三級考試，一級於每年6月和12月舉行，二、三級考試每年僅在6月舉辦一次，據統計，報考者平均需花四年的時間、最少也得三年，才能通過考試。

蔡明翰回憶當初考照過程，直呼「根本就是每年都在準備大學聯考」，想要過關只能「咬牙乖乖念書，然後不斷考試」，加上第一階段與第二階段的落差很大，可能得花上更多時間準備、或重複應試；在通過三階段考試後，還得加上四年的工作經歷，相較其他同類型證照，這張難度更高、花費時間更久。

因此，蔡明翰認為，能取得這張證照，姑且不論實力有多高，「至少很有毅力，吃苦耐勞，能把事情做好」，間接證明了做事能力，讓這張證照對職涯有加分效果，而當名片印上CFA，也代表手握走向全球金融市場的入場券。

蔡明翰畢業於舊金山大學財務分析所，擔任研究員約三年，電子業與非電產業均有涉略，後轉戰證券商自營部擔任操盤手，接著進入投顧端擔任分析師。即使是科班出身，蔡明翰認為，因「市場是最有效率的地方」，實務與課本存在相當程度的落差，需「廣度」理解產業、經濟等不同面向，並在腦子中建立「關鍵鏈」作為應對。

他以塑化產業為例說明，當報價上漲時，往上追蹤得知是因油價變動所致，而油價變動則是因供需面所影響，「追本溯源，直接watch最前面的關鍵，如OPEC增減產及庫存現況等」才有機會領先市場作出反應。

研究員的訓練造就蔡明翰看財報便知公司所屬產業的功夫，他分享，獲利與毛利率是財報關鍵兩項目，而透過溯源與長期觀察，則養成他對「前端數字」的警覺性。已擁黃金證照的蔡明翰，持續孜孜矻矻地堆砌他腦中關鍵鏈的重要基石，才得以迎戰每日來自四面八方的問題，為投資人解決各種疑難雜症。

找出影響產業最前端關鍵

以考證照來說，想要過關只能咬牙乖乖念書，然後不斷考試；事實上，因CFA的考試制度，一年只能考一級，最少也要三年才能通過考試，因此能取得證照，無論實力，至少很有毅力，能吃苦耐勞，也證明自己有把事情做好的能力。

即使是科班出身，面對最有效率的市場，實務與課本存在相當程度的落差，更需「廣度」理解產業、經濟等不同面向，並在腦子中建立「關鍵鏈」作為應對，更重要的是找出影響產業最前端的關鍵，才能領先市場作出反應。

座右銘

有耐心與勇氣，逆勢操作才有獲利空間

小檔案

出生：西元1976年

星座：巨蟹座

學歷：美國舊金山大學財務分析碩士

興趣：騎單車、跑步

經歷：元大、兆豐證券自營部