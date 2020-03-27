黃于玲 用甜點逐公益夢

轉進台北市鬧區的巷弄，Miss V Bakery靜靜的坐落在轉角，Miss V Bakery負責人黃于玲就跟店內風格一樣，簡潔、清爽。擁有被網友譽為全台灣最好吃的肉桂捲，黃于玲笑說，甜點店不是她夢想工作，而是希望透過甜點，與公益結合，把每一份用心好好地回饋社會。

黃于玲原本是行銷人，在精品界擔任公關工作，2012年想離職的念頭，就把辦公桌收拾好，決定去創業。黃于玲笑說，Miss V其實是兩個「V」，另一個是從小就認識的閨蜜林麗安，兩個人的英文名字都是V開頭，當時很想要創業，沒有很明確想要做什麼，但想要做點跟公益有關係的工作。由於兩人都很喜歡甜點，因緣際會下，就開啟甜點職人之路。

談起「因緣際會」，黃于玲說，她在2013年時準備結婚，那時候一直在找喜餅，試吃非常多家喜餅店後，就起了很瘋狂的決定「自己的喜餅要自己做」。當每個新娘子在護膚、美容，把自己調整到最美麗時刻，她卻埋首在麵粉堆裡，跟135盒喜餅奮戰，一直到結婚前一天下午，好不容易抽空打點自己，把指甲裡的麵粉清乾淨、去修指甲。

黃于玲回想，第一家在赤峰街，雖然也是在捷運旁邊，但不是靠很多名店的那一側，第一家店的店面很小，「員工也只有我們、跟我們的爸媽」，那時候的店面很像是私廚，只有熟客會來，由於對於食材、用料都非常講究，也就慢慢打開知名度，且除了做甜點，也開始接一些外燴，在幾次活動下大獲好評，被媒體發現，開始有不少部落客來訪，因此迅速爆紅，再經過店面調整與擴店後，才有了現在兩家店的規模。

不是科班出身，Miss V Bakery的肉桂捲卻被網友評為全台灣最好吃的肉桂捲。黃于玲說，在台灣吃過很多肉桂捲，沒有遇到能符合她心中最理想的口味，所以她開始從麵團、從肉桂開始摸索，「我們跑遍迪化街的中藥行，試過無數的組合、試吃過無數的肉桂捲」，最後才摸索出現在這個讓大人、小孩都喜歡的口味，也成為店內招牌。

Miss V Bakery店內每一項麵包、甜點都可見巧思。以芋泥蛋糕為例，不同於一般市售的芋泥捲、或是水平的橫式蛋糕，Miss V Bakery的芋泥蛋糕是直立式。黃于玲解釋，這種做法，就是希望客人每一口切下來，都可以吃到滿滿的芋泥。

她亮著眼睛，聚精會神細數每一種鮮奶油、蛋黃、湯種的用法、製程都不同，不只在甜點，在鹹食麵包、甚至寶寶可吃的鮮奶吐司，都有與其他店家不同的用心。

Miss V Bakery目前有二家店面，黃于玲坦言，也有遇過低潮，她曾在網紅店竄起時，遇到來客數劇烈下降的危機，為了吸客，曾想些浮誇、適合拍照的甜點跟擺飾，「但很快就放棄了，因為那不是我們的風格」。

Miss V Bakery邁入第七年，黃于玲說，當初創業是希望能做些跟公益相關、能回饋社會的工作，開甜點店後，開始把服務觸角伸往育幼院、偏鄉，而這個信念也會持續下去，希望以每一份用心烘焙的甜點，隨著公益活動把這份愛延續出去。

持續研發、即時應變

Miss V Bakery目前在中山商圈、東區商圈各有一家店面，但負責人黃于玲坦言，創業路其實沒有那麼順遂。她說，開店之後，大部分時間都在對抗各種壓力，要怎麼樣讓自己的心無時無刻都保持冷靜，才是最重要的。

黃于玲說，剛創業時候，她深信「當妳要做一件事，全世界都會來幫助妳」這句話，所以在面對各種問題時，都勇往直前。但在去年遇上景氣不佳時刻，讓她重新反思兩家店定位跟價值。她說，每天都在被營業額追著跑，甚至還出現過要籌點錢才發得出員工薪水的窘境，那時每天都在想怎麼辦。

處在低潮，黃于玲並沒有放棄，她持續靠著創意，延續前一年熱賣的蛋黃酥司康，她突發奇想研發出全新口味的「烏魚子綠豆椪司康」。她說，當時也是不計成本，想做出一個市場上沒有商品，於是走訪了南部海線各城市，最後在嘉義才找到最適合放入綠豆椪的烏魚子。

遇到新冠肺炎疫情，黃于玲立刻做出因應，將店內所有麵包都直接穿上外包裝，雖然店裡少了點麵包的香氣，但也讓來店挑選客人更多了。她說，因為很多客人擔心麵包裸在餐盤上，會有其他客人飛沫等，直接包裝好販售，可以直接挑選、結帳。她及時的應變與轉型，受到客人用新台幣支持，甚至還有上班族直接挑選鹹食麵包當午餐，取代外食。

座右銘

在浪潮下 學習冷靜

小檔案

星座：牡羊座

學歷：國立中山大學外文學系

現職：Miss V Bakery負責人

經歷：俊思集團、奧美公關