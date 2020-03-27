黃庭輝 用光電闖天下

若說到太陽能板，你會想到架在屋頂上一塊塊方形、黝黑的面板，然而海力雅集成總經理黃庭輝卻鎖定建築物垂直外牆，打造可發電，外觀色澤甚至是觸感還能客製化的「光電建材」，專攻歐洲市場，不僅去年獲國發會天使基金，今年更取得德國紅點設計獎的最高榮耀「最佳設計獎（Red Dot Winner 2020 Best of Best）」，堪稱台灣之光！

黃庭輝畢業自清大原子科學碩士，專長是光電領域，因此對於影像偵測器等光學元件相當熟悉，畢業後由於服六年期的國防役，進入廣輝電子工作，協助設計開發液晶顯示器。他回憶，當時約2000年前後，產業發展快速，光電、材料、半導體、甚至機械電子等人才極度缺乏，也因此他從設計研發業務，跨足到生產端業務。

黃庭輝表示，這是很難得經驗，訓練了他從實驗室思維轉變成生產思維，當新產品出現，製程、設備該如何調整，也因為第一線的生產經驗，成為他跨入下一步的契機。

2005年後，台灣面板製造、成本控制能力已經超越日本，日本希望在海外、特別是在中國大陸擴張市場，台灣人因為國際化程度強，也擅長取得大陸、韓國及歐美的材料與設備，因此成為日本企業向海外擴張時的爭取對象，在這波契機下，黃庭輝加入日本夏普。

黃庭輝說，台灣人在工廠規劃、打造生產線的經濟效益高於日本，因此他加入夏普後，協助夏普從日本龜山、投向中國大陸幾處的工廠規劃，使用更高效的生產線產出更具競爭力的產品，這其中涉及了「追求良率更高、製造速度更快、材料成本更低」的目標。

接著2010年前後，業界開始流行起薄膜技術，因緣際會下，黃庭輝與朋友共創立一家薄膜太陽能電池公司，強調無鉛、無鎘，且技術採自行研發，透過這段草創過程，黃庭輝也因此在薄膜太陽能領域取得上百件專利在手，並在產業投入多年後，掌握產品技術與市場需求，奠定日後創業的基礎。

黃庭輝認為，自己做過研發、也有工程管理經驗，曾離開台灣到大陸、日本，看到很多台灣人在各產業幫「外國人」做事，不只是做「買辦」，在日本、美國等企業，台灣人時常是負責很前端業務。「我有個感覺，為何不回台自己創業，自己找台灣人組個團隊？」

在多方考量下，黃庭輝決定切入「光電建材」領域，因為涉及到的面板、太陽能、玻璃等技術都是台灣專長，另外，在市場需求上，歐洲非常強調「建築整合太陽能（BIPV）」，建物的耗能等級還會影響租金、房價高低，再加上歐盟2020年起推動新建物要達到將近零耗能，市場向上，因此決定投入創業。

考量自己懂技術，黃庭輝另找了一位財務專長朋友在2017年共同創立「海力雅集成」，以歐洲為先期發展重心，目前在挪威、荷蘭、比利時、德國、義大利等地已有通路夥伴，提供顧客一條龍服務，從商品設計到製造、保固，包含建材大小、顏色、花紋、觸感、銷售服務方式等能為顧客量身打造，甚至可適應各國不同的建築法規，例如：耐撞、耐火與減噪程度等，也因此售價是一般太陽能板的幾倍，附加價值高！

展望未來，黃庭輝表示，目前正全力拓展歐洲行銷通路，預定2020至2021年間可達損益兩平。

踏入新創…先思考要解決的問題

踏入新創先思考「要解決的問題」。黃庭輝認為，新創做的是產業創新模式，如面板、玻璃、太陽能等產業在台灣均已成熟，放眼世界後，先決定自己的市場目標，找到問題，特別是很多人「想要要不到、想做做不到」，然後思考你的解決方案為何？若你能提出「有效率的解決方案」，那就是好的新創點子，值得你投入。

另外團隊也很重要，黃庭輝說，須選擇認同願景，能持續投注熱情、不怕挫折，兼具執行力、問題解決能力，以及能承擔責任的人，管理模式也不能用代工廠的思維。

座右銘

與時俱進

人要踏實地，對外界環境保持高度的敏感性，並且快速修正當前做法、不斷反省，以讓自身與時俱進適應變動的環境。

小檔案

出生：1966年

現職：海力雅集成公司總經理

學歷：清華大學原子科學碩士

經歷：曾任工研院電子所經理、廣輝電子技術協理、日本夏普技術顧問、及光電大廠總經理

興趣：閱讀設計、管理、創業類書籍，跑步，登山腳踏車