蔡孟勳逐步圓夢 讓藝術走入人群

從念社會學到投入藝術工作，PLAYground南村劇場·青鳥·有設計營運總監蔡孟勳，擁有更早的「斜槓人生」。雖然大學念的是社會學，但求學時就對文化、對設計很有想法，也很有憧憬，左手寫所謂的品牌文字，右手就做品牌，當時他向大學教授毛遂自薦，就此投身文化創意領域。

大三那年，蔡孟勳進入藝術文化環境改造協會實習，做的第一個展覽是《剝皮寮「藝」條通》，對他來說是難得體驗，做策展過程，與當地居民，志工相互交流，窩在剝皮寮的日子，做志工培訓、藝術工作坊、藝術推廣，甚至是活動企劃，那是他覺得最有共鳴的成就，能夠做很多有趣的事情。

或許是這樣的激發，讓「社會底」的蔡孟勳，走進人生的拐點。他開始思考投身藝術工作的可能，因為他很清楚，頂著社會學的文憑，顯然很難與他想投入的藝術業界接軌，但除了學術，他也希望有更多的實務經驗，與業界接軌。

跟著前台北市文化局長劉維公的腳步，蔡孟勳邊唸書，邊到台灣創意經濟促進會工作，算是「半工半讀」。那時候，文化局力推創意聚落，在蔡孟勳腦中激起漣漪，從中山、雙連的創意街區起步，串連起中山北路，讓這條林蔭大道的旁的櫥窗活了起來，有音樂、有展覽，展現台北的多元文化。

對蔡孟勳來說，劉維公是個「貴人」，倒不是職場上的那種，而是對文化事業的堅持與前瞻，激發他太多的想像空間。透過文宣、商品、導覽跟講座，那就像是張揉合古早味的數位地圖，當代跟過去的混搭，賦予中山北路新生命。

2013年，蔡孟勳進入台灣好基金會，因街區策展的成功經驗，他再度投入中山大同巷弄文化的推廣，從創意街區到文化觀光，那是個更完整的概念，想像著國際旅客造訪台灣，可以看優人神鼓的表演，也可到食養山房沉澱身心，再回到中山大同的「旅人空間」，一氣呵成，卻多了點深度底蘊。

一年半後，蔡孟勳為了完成碩士論文，到瀨戶內國際藝術季交流。在那邊，是截然不同的文化衝擊，有很多的舊建築，必須做老屋改造，有藝術家的駐點，為小村落帶來不一樣的氣質，與周邊的村民互動，這算是社區營造吧！規劃許多吸引人的藝術課程來玩，讓整個村落活了起來，有著共同努力的動力。

在移民署服完替代役後，蔡孟勳進入勤美璞真文化藝術基金會，回顧這段台北、苗栗、台中跑的日子，他成高鐵常客，從勤美術館的展覽企劃、街區策展到社區活動，無役不與，最大收穫是讓文化實力變更扎實些、企劃能力更成熟些，也懂得「務實」是怎麼回事。

離開勤美後，蔡孟勳一直在想「還能做些什麼」，他短暫待過遊戲橘子、也曾經想做自由接案人，能夠餬口過日子就好。不過，做藝術的人，很難壓抑內心裡的那種好動，在大清華傳媒的邀約下，投入PLAYground的營運。

對蔡孟勳來說，PLAYground是個新概念，運用過往在勤美的經驗，要能打造個文化舞台，也讓劇場、表演藝術走入人群，「過去是做視覺藝術家，現在是做展演藝術家，但理念不變」，要讓更多藝術新秀，在此發光發熱。

熱情催生使命感 才走得下去



投身藝文產業，在台灣算是「艱苦行業」。蔡孟勳說，真的要有熱情，歷經跌跌撞撞後若熱情不減，才能靠著使命感撐下去，這也是他為什麼投入PLAYground的營運，就是想給下一代更大、更寬廣、更自由的創作舞台。

蔡孟勳坦言，臺灣的藝文工作環境及消費習慣，還不是很成熟，是處於慢慢成熟但不是很成熟的轉型期。對他這個早幾年跨入的「前人」來說，不只是協助藝術家們有舞台、有空間，也要教育民眾「使用者付費」的概念。

蔡孟勳說，免費的東西太多了，「付費」有時候推得很辛苦，他有時候也會問自己「幹嘛要做這個？」但想想出道的過程，經歷過的那些挫折，無非是希望台灣的藝文環境變得愈來愈好、藝文消費情緒變得愈來愈高，營造同溫層。

不過蔡孟勳也說，回到現實，熱情不可能無限燃燒，對每個藝術工作者，還是要兼顧生活品質，才能走得長長久久。就像觀眾對你的表演埋不埋單，直接反映在票房上，逃不了量化的檢驗，堅持下去，但也得量力而為。

座右銘

◎我想要的不是快樂，而是有趣



小檔案

◎現職：PLAYground南村劇場·青鳥·有設計營運總監

◎生日：1985年生，射手座

◎學歷：東吳大學社會學系、臺北藝術大學藝術行政與管理研究所

◎經歷：勤美璞真文化藝術基金會專案經理、臺灣好文化藝術基金會企劃、北市文化局專案企劃、台灣創意經濟促進會專案企劃

◎興趣：閒晃在美術館、音樂祭、街區巷弄，或用購物振興城市經濟

