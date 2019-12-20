張育睿圓建築夢 創造無限可能

合風蒼飛設計工作室近三年來在國內、外空間設計界迅速竄起，並獲德國、義大利、日本國際設計大獎，2019年更連二年獲日本Good Design設計大賞，負責人建築師張育睿充滿創意、無限發想、沒有界線的設計，「就像風一樣自由自在」，為台灣空間設計市場走出一條不一樣的路。

「設計應該像風一樣的自由自在；也不該有界線，海闊天空任飛翔」，張育睿詮釋著「合風蒼飛」設計工作室名稱的由來。他認為新型態的設計工作室應該一改以往由老闆一人主導的方式，而是透過「合」作的方式來經營品牌，讓設計師像「風」一樣，在穹「蒼」中盡情自在地「飛」翔。

「樹屋」是他獲得2019年日本Good Design設計大賞的作品。花了半年時間設計，工程團隊歷經艱難考驗，歷時300多天，在車水馬龍、喧嘩擾嚷的都市裡，以22坪小空間，創造了一個現代的漂浮樹屋，宛若山中的恬靜處所，提供了嶄新的生活視野與親情陪伴模式，顛覆傳統想像的居住空間。

評審給「樹屋」的評語：為現今的住宅提供了一個非常有創意且有別於傳統的生活空間。「樹屋」同樣獲得台灣2019年金點設計獎年度最佳設計獎，也是合風蒼飛連二年獲得金點設計獎年度最佳設計獎。

近三年來合風蒼飛已獲不少國內、外設計大獎。2017年對張育睿來說，是幸運的一年，這年他考取了建築師執照；從這年起，他開始在國際設計大賽綻放光芒。2017年代表作品「東海侘寂之境」，讓他一口氣獲得德國IF DESIGN AWARD、義大利A’Design Award銀獎，及台灣的金點設計獎。

彰化老屋「corner 60’s」則獲日本2018 Good Design設計大賞、義大利2018 AA’Design Award金獎，和台灣2018金點設計獎年度最佳設計獎。

其實張育睿的設計之路，走來卻也是歷盡艱辛。2012年30初頭的他，和同在建築師事務所工作的好友，兩人為了「希望走出自己的設計之路」，毅然決然辭職，創立了合風蒼飛，兩個年輕人憑著理想，「沒有考慮到後面有這麼辛苦的路要走」。張育睿說，在建築師事務所只工作了二年半，沒有人脈、知名度，創業初期，前兩年工作室全年才接二、三個案子，都是親戚或熟識的人。

張育睿回憶，第一個案子是他去理髮的沙龍，而最常做的是新娘房，因親戚朋友要結婚，不想整理整棟房子，就單單整理一間新娘房。那時他和合夥人平均月薪只有6,000元，「還不是按月領薪，有工程款進來才有錢領」，第三年合夥人有了小孩，需要穩定收入，因此離開。

所幸就在2015年，「東海侘寂之境」的案子來了，因量體較大，他認為撐下去把案子做好，也許工作室可有轉機，果真「東海侘寂之境」一炮而紅，也成了合風蒼飛的轉捩點。

面對每一個空間設計案時，張育睿都是從「不知如何設計」開始，因此，他的作品充滿實驗性，總是絞盡腦汁，想方設法讓設計成真，避免設計落入窠臼，但卻費時，而他最大的成就感則來自於在現場看到實驗落實。他相信空間及設計都是人與自然的延伸，因此「與自然連結」是他的設計特質，近年為人父之後，作品更添加了「有趣」元素，就像「樹屋」喚醒童年的記憶。

透過比賽在國際上被看見



31歲就創業的張育睿認為，年輕建築師、設計師最欠缺的就是作品，沒有辦法讓外界看到自己的作品，因此，他透過不斷參加國內、外設計大獎比賽，尤其是國際大獎比賽，讓自己的作品登上國際舞台，五年之後他終於成功了。

在建築界平均創業年齡在40至50歲間，張育睿卻在30出頭就創業了，沒有人脈、經驗、社交，創業惟艱。後來他靈機一動就拿著自己完成的案子去比賽，甚至「出國去比賽」，德國IF DESIGN AWARD、義大利A’Design Award、日本Good Design，他幾乎無役不與。

2012年創業的他，經過五年後，終於在2017年的德國IF DESIGN AWARD得獎了，透過參賽，他的作品「東海侘寂之境」終於被外界看見，合風蒼飛設計工作室的知名度從此打開了，案源跟著進來。比起創業初期，一年只有二、三個案子，業主都是親戚或熟識的人，現在一年約有十個案子，業主透過網路而來，或是以前的業主。

張育睿表示，剛開始參賽，是為了作品要讓外界看得見，但現在參賽多了一層意義，檢視自己的作品是否維持在水平以上。

座右銘

◎面對每一個空間設計案，都要從「不知如何設計」發想。對於建築師、設計師來說，最危險的事情就是落入窠臼，重複做一樣的事情，習慣一種風格後就不再嘗試創新了。



小檔案

◎出生：1981年8月21日

◎學歷：東海大學建築研究所碩士、文化大學建築暨都市設計系畢業

◎經歷：徐光華建築師事務所設計師

◎獲獎：2019、2018日本Good Design設計大賞、2019、2018金點設計獎年度最佳設計獎、2018義大利A’Design Award金獎等大獎

