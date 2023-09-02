堂山卓見 跟哆啦A夢一起飛向天空

《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》是今年在大陸票房破億的動畫電影之一，亮麗的票房，也讓新銳導演堂山卓見嶄露頭角。當年原本立志成為小說家或漫畫家，因緣際會走上動畫導演之路，他認為，溝通能力與責任感是導演必備兩大要素。

今年6月1日《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》在大陸上映後，立刻造成轟動，截至7月26日為止大陸票房已突破1億人民幣，在日本更創43.4億日圓最終票房，是2020年新冠疫情爆發以來最高票房紀錄。

近年來，日本動畫電影不再是兒童專利，其細膩拍攝手法與講究的美術設計，同樣吸引大批成年觀眾走進電影院。《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》雖只是哆啦A夢2D系列電影之一，但能在大陸一舉搶下破億票房，要歸功導演堂山卓見與編劇古澤良太在故事設計上的用心。

這部電影是全球正式走出疫情陰霾後，第一部哆啦A夢系列原創電影，因此，堂山與古澤希望將這場疫情造就的社會風氣，反映到故事情節中。堂山受訪時曾表示，他與古澤都認為，疫情趨使社會大眾變成聽話的孩子。在政府各項防疫限制及同儕壓力之下，大家都不想做出與他人不同的行為，以免稍有差錯便成為眾矢之的。電影中被視為烏托邦的天空國度，便是這樣一個理想社會的表象，但故事最終傳達的理念卻是不完美也無妨，能夠接受個人差異並欣賞他人的優點，才是這個時代需要的精神。

今年43歲的堂山是山口縣人，高中畢業就獨自一人到廣島求學。2007年他自動畫專門學校畢業後，毅然決然赴東京求職，一路從動畫師、助理導演開始累積經驗，並於2012年當上《櫻桃小丸子》電視動畫導演。2017年前，堂山一直擔任電視動畫導演，後來因緣際會接觸動畫電影後深深著迷，而《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》是他執導的首部長篇動畫電影。

堂山表示，當初就讀動畫專門學校時，立志成為小說家或漫畫家，但實習過程接觸到導演工作，發現導演是製作團隊中重要的溝通橋樑，而團隊的努力也格外令人感動，促使他一路走到今日。

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