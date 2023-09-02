新海誠 以純愛出發 鈴芽之旅超賣座

日本動畫大師新海誠最新作品《鈴芽之旅》，3月24日中國上映後才一個月，票房即衝破7.5億人民幣，甚至高於日本本土票房，也是該片在世界各地上映票房最高市場，新海誠一躍而為中國最受歡迎的日本漫畫家。

新海誠為《鈴芽之旅》中國上映，親自到北京宣傳而引起不小關注。結果《鈴芽之旅》上映一個月所累計的進電影院觀看，就突破2,100萬人次，創下日本動畫電影在中國上映的新高紀錄。

對於這部描述自然災難的動畫，專家認為其聚焦劫後餘生的人們，如何重拾活下去的信心，能激發大眾的情感共鳴。

他之前作品《你的名字》也是叫好叫座，2016年在中國的票房達5.75億人民幣，進場觀看達2,068萬人次，早在中國尤其年輕觀眾裡有很好的口碑，現在《鈴芽之旅》再打破之前紀錄，更讓新海誠對中國市場產生特別情感。

對於自己的作品得到中國影迷的如此歡迎，新海誠為此多次向中國粉絲發文表達謝意。

新海誠動畫的畫工精美，作品多以悲情做結尾，人物之間以純愛的情感來表達。其《你的名字》、《天氣之子》與《鈴芽之旅》組成的「災後三部曲」，更是他致力把創作故事內容格局放大。《你的名字》在日票房打破日本國寶級動畫大師宮崎駿的紀錄，加上新海誠與宮崎駿在中國的聲勢，已是許多日本動畫名家難以相比，因此愈來愈多人評論新海誠的地位，是否能成為下一個宮崎駿。

由於他堅持以純愛為故事核心，獲得年輕族群喜愛同時，卻被許多影評人批評，創作存在侷限性，因此難成為宮崎駿在日本動畫界地位的繼承者。

主要是宮崎駿的作品往往有更大的格局，像《風之谷》具有強烈的環保主義，其他不少作品根植日本的傳統文化，並透過家庭親情等做為創作的主軸，例如《神隱少女》和《龍貓》等作品，均有如此的風格。對自己在動畫界的地位，新海誠直言，沒自信能成為宮崎駿衣缽傳承人。因為宮崎駿就像是一座標杆，所拿到的榮譽是許多動畫創作人望塵莫及。

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