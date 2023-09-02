井上雄彥 致80年代的熱血青春

日本動畫電影《灌籃高手》（The First Slam Dunk）今年4月在中國上映後票房表現亮眼，為大陸電影市場注入一股活力。這部熱血的籃球題材電影不僅吸引年輕觀眾進戲院支持，喚起許多80世代的青春記憶，儼然成為新的文化現象。

截至2023年8月17日為止，《灌籃高手》全球累計吸金逾2.5億美元，成為史上票房第五名的動畫電影。其中，日本本地票房約1.06億美元，大陸票房至少達到7,580萬美元。

《灌籃高手》由日本漫畫家井上雄彥（Takehiko Inoue）創作，以高中籃球做為題材。大陸於1990年代引進《灌籃高手》漫畫與同名電視動畫大受歡迎，成為80世代與90世代兒時記憶的一部分。網友表示，許多中小學生是因為這部動漫，而愛上籃球運動。

該動畫1993年開始播映，一直到1996年6月完結。電影版時隔20多年後上映，由漫畫原作者井上雄彥親自編劇與執導。電影版故事改編至原作最終章《全國大賽篇—湘北vs.山王工業》，以湘北籃球隊控球後衛宮城良田為主要視角，講述後者繼承已故兄長對籃球熱愛並加入籃球隊的故事。

《灌籃高手》不僅票房亮眼，故事內容也深獲肯定。該電影在豆瓣網站評分高達8.9分，逾28萬人給出評價，其中五星好評占59％。現年56歲的井上雄彥表示，電影採用全新視角，故事焦點不再是充滿無限潛力的漫畫主角櫻木花道，轉而探討宮城良田克服痛苦經歷的內在轉變。而這也反映出，井上雄彥經過時間歷練後價值觀出現變化，與當初漫畫連載期間正值壯年的他有著極大差異。

身高167公分的井上雄彥當年就是在哥哥建議下加入籃球社，且與宮城良田一樣是後衛位置。許多人認為，井上雄彥想要透過此次電影與自我對話，因此賦予電影版新的生命。

井上雄彥表示，他一開始不太想做電影版，但製作人多年努力不懈地邀約令他十分感動，加上當年結束連載後，粉絲與他都感到有些不足的地方，例如當時電視動畫並未包含漫畫後段「全國大賽篇」，因此想透過電影版彌補粉絲未能看到關鍵戰役的遺憾。

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