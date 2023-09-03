燦星旅殳蓁蓁點燃團隊戰力 助燦星旅翻身

從新加坡悅榕集團跨國連鎖企業、到燦星旅行社總經理，殳蓁蓁只花了十個月，把握機會、發揮本職學能、跨國企業實務經驗、以及台鋼集團資源整合能量，讓連虧八年的燦星旅，在今年第一季繳出獲利成績單，燦星旅也將從今年開始，進入獲利與營運版圖擴張的下一階段。

燦星旅2015到2022年都處於虧損的狀態，台南幫第三代侯佑霖的新團隊接手之後，在2022年3月1日邀請殳蓁蓁出任燦星旅總經理，她說，此一人生轉折，「從飯店業走入旅行社，的確需要勇氣」。

殳蓁蓁指出，由於飯店是旅行社眾多元件之一，既然天時、地利、人和造就這一份機緣，她決定把握機會，將半生所學，投入燦星旅，證明自己的確有潛力。

這份自信，來自任職悅榕集團期間，「接觸多國文化的薰陶、增加溝通柔軟度、和品牌堅持」而建立，殳蓁蓁表示，2003年悅榕集團標下新加坡4家博物館商店之後，悅榕集團共同創辦人張齊娥決定，博物館商店的每個商品，都要以中英文標示出處及含意，因此，網羅新加坡中英文雙語行銷人員，藉此機會，她透過朋友推薦，進入悅榕集團。

悅榕集團1994年在泰國普吉島開啟悅榕飯店王國，早期都以歐美或英語系市場為主，公司內員工皆以英文溝通，早年在集團總部，殳蓁蓁是唯一中英文雙聲音的中階幹部，因此，經常有機會隨同張齊娥往返新加坡、以及中國大陸，進而強化對東西方文化差異的認識，並有機會貼身學習張齊娥待人處事的原則，及對悅榕品牌的堅持。

接任燦星旅總經理職務之後，首先的要務就是「攘外必先安內」，殳蓁蓁指出，對內，帶人帶心，爭取認同、激發同仁要贏的戰鬥力，建立有願景並能兌現的希望工程，對外，順應時勢、借力使力，將集團資源整合極大化，開拓、經營藍海市場。

燦星旅能夠翻身，殳蓁蓁特別感謝董事長侯佑霖、副董事長鄭寶蓮的完全信任及授權，去年8月入資燦星旅的大股東、台鋼集團會長謝裕民，她透露，謝裕民在內部會議時，公開向所有台鋼關係企業的董總喊話，「所有關企都要拉燦星一把，相關商務及旅遊，都委由燦星處理」，奠定燦星基本盤，更讓燦星旅所有工作同仁，宛如吃下職場生涯的定心丸。

她說，我國在2022年10月開放國際觀光旅遊，燦星旅因為缺乏固定機票包裝旅遊團，成本高，又票源不足，造成今年農曆新年連假黃金檔期，燦星旅沒能順利擴大獲利，此一強烈的危機感，讓她萌起包機的想法。

殳蓁蓁坦言，燦星旅在台知名度不高，包機雖然風險大，但卻是引起市場注意的最佳手段，例如，燦星包機首站，選擇日本二線城市的四國高知，避開成熟的其它航線，就是要搶進國人最愛的日本藍海旅遊市場，今年5月的高知包機之後，除了促成燦星旅同仁有聚焦的實質目標，更是團隊合作的起點，進而激發出同仁要贏的決心。

她說，在高知縣府同步的全力付出之下，高知自從開航之後，班班九成以上的載客率，引起日方其他二線城市的關注，紛紛來訪，表達合作意願，8月22日與日本秋田縣知事佐竹敬久簽約包機秋田，就是顯著例證。

殳蓁蓁表示，東南亞在疫情後，只有泰國曼谷、以及中越峴港，得到消費者關注，為了市場平衡，再加上燦星旅是悅榕集團飯店在台灣的總代理，而普吉島是悅榕集團的起家厝，擁有強大的飯店資源，因此，燦星旅勇敢的拿下20年來沒有長期直飛航班的普吉島，企圖開展東南亞的藍海市場。

她說，台鋼集團內的三支球隊，讓燦星旅包機直航普吉島，擁有行銷的利器，例如，獵鷹籃球隊員的球衣上，繡有燦星的LOGO，如影隨行，獵鷹籃球的球星們，在賽季結束後，到訪普吉島，增加喜愛籃球的年輕族群對普吉島的認識，進而前往朝聖。

如同台鋼集團會長謝裕民提點殳蓁蓁的經營策略，「優質產品是製造業成功的因素，包機才是旅行社自有商品的最佳代表」，殳蓁蓁表示，燦星旅在進行包機的階段性策略，提高燦星旅的知名度、以及建立燦星旅與航空公司和同業的緊密關係之後，接下來，將邁大步，建構完整的市場佈局，未來，也將持續關注日本二線城市及區域內的藍海地點。

成功的背後 有位無私奉獻的男人

幾乎第一次與燦星旅總經理殳蓁蓁見面、交換名片的人，拿到她的名片之後，總是問候「總經理好」，而不是某某總經理好，因為，她的姓氏「殳」（音同「舒」）在百家姓極罕見。

殳蓁蓁從2015年開始，便加入北安扶輪社，投入弱勢族群的關照與服務，並與社友一起旅遊、品嘗美食、欣賞精采的藝文活動，豐富自己的人生，殳蓁蓁表示，林柏杰老師隨著音樂旅遊世界的藝文講座，藉由深度旅遊，了解更多不同國家的歷史文化，也是她生命中的完美契合之一。

面對工作、家庭壓力，殳蓁蓁採取的是正面思考、樂觀以對，也因喜歡自我突破的喜悅，每日充滿活力，她說，有位長者曾經鼓勵她，「喜怒哀樂，要掌握在自己手上」，因此，她特別感恩一路提攜她的貴人，更感激「製造困難的人」，因為挫折，讓她充滿鬥志，將危機變轉機。

俗話說，每位成功的男人，背後都有一位偉大的女人，在女力時代，作為一位成功的女性企業經理人，兼顧工作與家庭、生活，殳蓁蓁的體悟是「一位忙碌的女人，背後一定要有一位無私奉獻的男人」。

殳蓁蓁表示，她背後的男人，就是老公王斗明，願意共同分擔家務，照顧一位27歲極重度腦性麻痺的女兒，「很幸運，感恩有位體諒我的先生」，有了這麼一位無私奉獻的男人，殳蓁蓁無論白天再忙，晚餐時，一定陪他聊聊天，分享工作點滴，因為，老公也是她生命中的貴人。

殳蓁蓁小檔案

◎現職：燦星旅總經理

◎出生：1965年12月12日

◎學歷：澳洲南昆士蘭大學行銷管理碩士

◎經歷：悅榕集團台灣項目開發暨行銷處總監、悅榕集團全球華人媒體副總監

◎興趣：將危機變轉機，享受達成不可能任務的喜悅

◎座右銘：帶人帶心爭取認同、激發同仁要贏的戰鬥力，順應時勢、借力使力、資源整合極大化、經營藍海市場