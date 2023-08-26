楊棋材 發揮全馬精神 朝小而美出擊

第一金人壽新任董事長於7月底確定，由三商美邦人壽前總經理楊棋材接任，成為第一金人壽第二位由壽險專業經理人轉任的董事長。

楊棋材對第一金控並不陌生，他曾任職於第一金控旗下第一創投、第一管顧總經理，這次來到第一金人壽，等於是「重回娘家」，再度回到第一金體系中。

五年級生的他，現年62歲，熟識楊棋材的友人說，他勇於訂立目標、口條清楚是一大特色，積極挑戰自我。本身也是金融業有名的全馬高手，跑馬拉松除了維持健康，也讓他更專注於循序漸進的衝向目標，對於擔任高層主管以及經營公司，均大有幫助。

楊棋材本身原是理工底，畢業於台大電機系、後來到交大念了個經營管理的碩士，畢業後，進入中華開發工業銀行（現為開發金控旗下中華開發資本），而後轉戰第一金子公司第一創投、第一管顧，並於2005年加入三商美邦人壽。

在三商美邦人壽任職期間，他在投資長、財務長、總經理等職務上歷練，展現投資、財會等專長，期間強化公司投資財務等功能，帶領團隊擴大業務發展，並使得三商美邦人壽資產快速成長，並躍升兆元俱樂部，在2018年離開三商美邦人壽，2020年再度來到公股體系的華南金控，於旗下華南永昌證券，擔任董事。

相較於過去帶領大型壽險公司的經歷，第一金人壽的規模仍有成長空間，獲利上，今年前七月稅後純益達4.16億元，年增率286.2％。

未來楊棋材如何帶領第一金人壽衝刺資產之餘，也落實在獲利之上，更建立特色，成為受矚目的小而美壽險公司，是擔任新職最重要的課題。

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