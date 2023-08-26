林恩平 看準旗艦手機趨勢 有一說一

上市公司老闆的談話動見觀瞻，一句話就能影響股價，占在主觀的立場，當然希望股價越高越好。不過，光學股王大立光董事長林恩平，卻是少見的「老實樹」，一句話就讓大立光再次讓出股王寶座，他的話不多，卻是字字珠璣。

7月13日舉辦的法說會即為一例。提前一天，大立光股價12日上演了慶祝行情，飆升至2,360元，與信驊同列台股股王。

由於蘋果將於9月中旬發表iPhone 15系列，其中iPhone 15 Pro Max將首度採用潛望式鏡頭，鏡片就是由大立光獨家供應，外界很看好iPhone 15對大立光營運的挹注，畢竟大立光不只股價下跌，過去引以為傲的70％毛利率，降到49％。

可是，林恩平沒有順著各家老闆愛說的「下半年比上半年好」去講，也不管法人做球給他，讓他看好明年手機市場，反而說：「目前大家都蠻悲觀的，中低階可能好一點。」更直白地表示：「大家還是想要用好一點規格，但是賣不好，需求不高。」隔天，股價果然又跌下神壇。

iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭中，大立光供應玻璃與塑膠鏡片，鏡頭感測器由Sony製造，韓國LG負責鏡頭模組。近期外媒爆料，iPhone 15 Pro Max因為鏡頭感測器良率不佳等問題，恐將延後一個月，到10月中旬才出貨。

對於美系客戶新品發表時程，其實林恩平早在法說會中就已經坦白說出這個問題了，他指出：「Sensor良率不太好，模組已經克服，（出貨時間）有點往後移。」當時林恩平淡淡的一句話，並沒有引起漣漪，反而是外媒爆料證實了林恩平談話的含金量。

而大客戶秋天要發表新產品，使用高規格鏡頭，林恩平認為：「普遍都是悲觀，沒有一個樂觀。」儘管有在用高規格鏡頭，卻可能賣得不好。大家信心度蠻低的，有開案，但都不自認為可以賣得好。

展望未來發展，林恩平表示，毛利和規格最有關係，規格高才會有高毛利，盡量開發規格高的產品。而大立光是否可以回到過去？林恩平回應：「高規格鏡頭現在用的量很少，賣得不好。」言下之意，高規格、高毛利的產品賣不好，公司也很難重回過去的榮景。

手機鏡頭已經發展到一個高原期，未來將走向玻璃與塑膠混合鏡頭，法人擔心會影響大立光在塑膠鏡片上的優勢。林恩平則認為，即使是1G＋6P（玻璃和塑膠）的鏡頭，還是有6P，必須要把6P做到極致化，才能突顯出1G的效果。如果玻塑混合做出來效果是好的，未來才能成為旗艦手機的趨勢。

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