金研院蘇建榮專訪》看財政紀律 善用財政手段發展經濟闢稅源

「財政紀律非常重要，也要會善用財政的手段，發展進一步的經濟、創造新的稅源，才是最重要！」蘇建榮說，財政紀律是重要的基本功，若沒有相關的財政作為，活絡經濟、開拓稅源，基本上對財政的永續也不是好事。



蘇建榮曾以一介財政學者，呼籲執政者應堅守財政紀律。這些年來，他經歷過臺北市政府財政局局長、財政部政務次長、財政部部長等政策執行的實務角色，更加體會不能只緊守財政紀律，還要想辦法，用財政的手段刺激經濟，創造未來的稅源，這才是一個負責任政府要做的事情。



蘇建榮認為，蔡總統上任以後的多項政策，相互搭配，時點上也十分恰巧。上任時推動五加二產業創新計畫，促進產業轉型，風電、綠電等產業興起，2017年行政院長林全提出所得稅制優化方案、賴清德接任行政院長時通過，把企業所得稅率從17％提高到20％，取消兩稅合一，股利所得與綜合所得稅分離課稅，股利所得採單一稅率28％計算，境外股東稅率是21％，減輕薪資所得或是受薪階層和家庭負擔。



稅制改革的隔年發生了中美貿易戰，國際上在推CRS法令（共同申報及盡職審查準則，為各國執行金融帳戶資訊交換及國際間同儕檢視之標準），台商普遍非常害怕，一直問資金要到哪裡去？也希望有賦稅減免、要把資金帶回台灣來。蘇院長接著上任並推動投資台灣行動方案，中美貿易戰正熾，整個供應鏈開始移動、重新架構，海外台商回到台灣來，生產線搬回來，就業機會都帶回台灣。



現今所得稅統計裡，綜所稅的薪資所得申報占了75％，成長是非常明顯，蘇建榮說，這表示納稅人薪資、就業機會一起增加，台商回台投資、民間投資成長，加上全球疫情，ICT產業需求非常暢旺，造就高科技產業的所得增加，連帶企業所得稅增加，隔年發放更高股息，民眾的股利所得增加，綜所稅再增加，營所稅加綜所稅的稅收已經超過1兆元。疫情期間，透過特別預算發放三倍券、五倍券、企業紓困方案，鼓勵民眾消費、企業能夠持續營運，帶來營所稅收入不減反增，如今三大稅已經占整體稅收的六、七成，「這是為什麼近年稅收會比預期超收的原因，正是因為前面的財政手段打下了基礎！」



蘇建榮說，這段期間擔任財長，基本上自己是「恭逢其盛」，蔡總統任期間透過前瞻、防疫紓困等等幾個財政手段，用於奠定國家發展的重要基礎建設，就像4、50年前如果沒有投資十大建設，台灣不會有今天的經濟發展。



有人曾批評，疫情期間政府稅收增加是行政失能、是違法課稅，蘇建榮也為自己辨白，「這個我非常不認同」，疫情期間的變化很難預測，但基本上財政部就是善用稅收，去做該做的事情，國家負債不破錶，多餘的稅收連續四、五年實質還本。惠譽信評今年維持台灣主權債務評等AA，世界競爭力論壇台灣的財政表現排名從12名提升到第6名，反映的正是整體國家發展過程，用財政的手段刺激經濟，同時創造未來的稅源。

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