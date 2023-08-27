比漾廣場潘慧珍玩創新 翻轉百貨業

比漾廣場董事長、也是商場房東東家建設董娘的潘慧珍，自2014年接手商場營運以來，以地方人文、經典時尚與美好生活等議題炒熱永和新風貌，讓永和不只有大家熟悉的永和豆漿，近七年來姚旭燈畫展、每季度場內藝文裝置等，幾乎讓比漾成為新北市最具話題的百貨商場，潘慧珍強調，拋除傳統百貨包袱，轉化成雙和地區Community Center社區生活中心，不僅年營收成長2成以上，最重要是吸引台北市新客、年輕族群進駐，從3％提升到現在的13％。

永和比漾廣場前身為太平洋建設旗下太平洋百貨，向東家建設承租經營，自2000年開幕以來定位為區域百貨，但也因與SOGO百貨為姐妹百貨相對帶動高名氣，5,000坪商場最高峰也有20億元營業額，然在中和環球購物中心、板橋大遠百等新商場相繼開出被瓜分，東家建設自2013年收回自營、隔年董娘潘慧珍親自上陣時，這家社區百貨一年營業額約15億元，要回復過往風景就得拋除傳統。

潘慧珍提到，接手後重新打造的比漾廣場Beyond Plaza，英文「Beyond」就是抱持不斷超越的心態，擁抱突破與創新，也憑著這份目標持續往前走。

由自己出發，消費者角度跨入商場經營，比漾廣場所要突破的是舊式傳統百貨的包裝，潘慧珍更進一步向政大同學、也是擁有新光三越營運行銷經驗逾25年的周寶文請益，而在2015年提出「community center」社區生活中心概念，隔年更直接把正好要退休的周寶文請來擔任總經理，進而帶領新團隊勇闖百貨零售業。

有別於傳統，比漾廣場率先提出與在地生活貼近相關的地方人文、看得懂的時尚、以及美好生活體驗，並自2017年起改裝七個商場樓層，包括因應在地學區年輕族群需求，大量引進餐飲、影城、甚至在一樓成立街頭時尚專櫃。

潘慧珍指出，原本預期三～四年改裝完成，但不巧在2020年遇到新冠肺炎疫情，工程稍有延宕，也因為每年按樓層局部改裝，先是影城進來，再來是新餐廳藏壽司等，而使得疫情這三年，比漾廣場每年持續有新櫃進場，人流雖減少，但提袋率穩定，業績年年成長，成為業界異數，直至去年比漾廣場已扎實地達標20億元，接下來疫後自今年起才是拚下一個目標的開始。

潘慧珍強調，從建商跨足商場經營有意想不到的諸多細節，若非親力親為，無法理解營運團隊的辛苦；她說，比漾廣場之前太百時期，會員有9成以上是永和人，影城、藏壽司帶入人潮，至今開飯、momoparadise等年營業額都是3,000萬～4,000萬元，而藏壽司一年業績更逾9,000萬元，影城也有9,000萬元營收，每家至少一年帶客30萬人次，而其中不乏來自台北市年輕客，而使得不到十年時間，新客增長4倍之多。

比漾廣場距離捷運「萬大樹林線」永平國小站僅是對街之隔，比漾廣場相中未來捷運出口商機，不僅一樓高毛利的化妝品專櫃在去年全數改裝以最新店型呈現，且有adidas潮流運動複合櫃當門神，提升入館與提袋率，估計2025年通車前還會有不少創新思維挹注，提供路過走過採購的便利消費型態櫃位展現，將5,000坪社區中心投資極大化。

潘董超斜槓 團隊練就十八般武藝

北一女儀隊、出身政大企管系、台大復旦EMBA境外班，潘慧珍秉持著從小培養的運動家精神，永遠有耗不盡的精力及挑戰精神，一如身兼比漾廣場營運總舵手，從不浪費任何時間，除了定期每周運動，疫情第一年跟著台大EMBA做九天單車環島，更與官網BEYOND BEYOND團隊順便做線上內容館，還要抽時間練唱公演，潘慧

珍極致的斜槓人生哲學，也讓她的團隊練就出十八般武藝。

比漾廣場剛改裝時即推出比漾選物店，集結各地好物與人文故事，從實體選物店再連結至官網內容館，有別於同業官網做促銷行銷賣東西，在BEYOND BEYOND線上則是提供來自各行各業的人文與生活故事，一如實體店舖所設置的四步書店，擺放來自世界各國雜誌與書籍，提供貴客們在購物之餘休息去處，或是鄰里社區到館遊逛看書所在。

潘慧珍認為，建商跨入零售最重要資源來自買房客戶在生活上需求，在商場可進一步滿足與體驗，以他們需要什麼樣的生活資訊來建構商場，而團隊也因此跳出行銷商品的舊思維。

而從專注於雙和地區人文故事，比漾跨出新北，串連文青最愛的台南正興街策展貨櫃市集微商場，以平台擴大話題，帶領團隊做各式各樣的活動連結，甚至為600位60歲以上橘色會員，與上千位50歲會員，發出2,000本季刊「Orange Paper」，老少通吃的營運模式，在於凸顯比漾廣場雖是全台120家百貨商場中中型商場，但卻是一家活力充滿創意十足的百貨翹楚，在歷經從無名到在創意商場占有一席之地，比漾廣場亦吸引不少建商敲門，潘慧珍說，都在評估，相信未來團隊輸出有機會！

潘慧珍小檔案

◎現職：比漾廣場董事長

◎員工：500人

◎學歷：政大企管、台大復旦EMBA

◎興趣：運動、唱歌、學習

◎座右銘：超越現況