商研院王建彬專訪》細數院內大小事 挑戰處處、時時變化

商業發展研究院成立於2007年，2009年開始營運，至2023年已有第五位董事長，王建彬2011年轉進商研院，即出任商研院經營模式創新研究所長，2016年起擔任副院長、歷經代理院長，2022年4月真除迄今，一直身處商研院經營核心團隊，聊起商研院的大小事，頗有白頭宮女的FEEL。

董事長更迭，肯定是商研院的「院內的大事」。對於共事過的董事長，王建彬有不同的體會，但他用總營收作為度量尺，也反映了商研院的成長光譜。商研院創院經費新台幣1億元，由當年的經濟部長陳瑞隆兼任董事長，一年後由企管名師司徒達賢接手，建立以「互動式個案教學模式」為主體的服務業中階人才培訓課程，找他的大學在校生和企業界學生撰寫管理個案，為商研院帶來1億元的收益。王建彬認為，這是商研院初期真正有在運作的實例。

2010年行政院政務委員管中閔接任董事長，把商研院重新定位為「研究」機構，從中央研究院經濟研究所出身的管中閔，作風不同，對內容要求嚴謹，連研究報告當中的表格，表達方式都會緊盯。

許重仁是2012年上任的董事長，王建彬認為，他就是比較商業取向，又是截然不同作風。在許重仁期間，商研院開創二代班，王建彬負責向企業界招生。「當時業績大略有4億多元，許董促成一路增加到5億元」，許重仁在第二任董事長後期兼任全聯實業總裁，在新一任期交棒給現任董事長許添財，王建彬從代理院長、進而真除，商研院的業績自此進一步從5億多，成長到2022年底超過8億元。對商研院各處所人事安排、計畫案、產業鏈結的現況，王建彬認為，「許董事長調整的蠻不錯」，例如行銷所需達到現在市場需要的精準行銷、數位行銷、社群行銷，因此將之轉型為行銷與新媒體研究所，迎向新媒體的時代。

商研院歷經草創、立足，成長初期、人事穩定，看似將能逐步穩定，王建彬卻迎來「院長最Shocked（震驚」的事，多位處／所首長提出辭呈，轉任學界或被地方政府挖角出任局處首長，商研院的管理團隊的整備，勢必要重新來過，感覺上像商業服務業的化身：挑戰處處，時時變化，是永遠的不變。

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