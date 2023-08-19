樂齡網張慶光 創銀髮生活第一品牌

樂齡網創辦人張慶光從一位資訊人跨界到銀髮族領域，目標要將樂齡網推上華人區域的銀髮生活事業第一品牌。

張慶光畢業於政大資訊管理系，在外商電腦公司從事業務長達15年，每日身處在電腦產品的紅海殺戮戰場中。

就讀政大EMBA期間，為了替受糖尿病之苦的80多歲的老父親找一雙舒適的鞋子，開車時卻遍尋不著，這時看到路邊的嬰兒用品專賣店、寵物用品專賣店市場蓬勃發展，台灣卻沒有一家專為銀髮族服務的專賣店，興起要投入對台灣社會有意義且符合未來市場需求的藍海領域－銀髮族產業。

在政大EMBA同學的創業發想激盪下，2007年成立了樂齡網，是專門販售銀髮族生活必需的產品。

起初僅在網路上販售，品項80餘種，相當少，一步一腳印開疆闢土，2008年時由於很多顧客要替父母親買合適鞋子，為了滿足現場試穿鞋子需求，選擇在台北仁愛醫院周邊創立第一家實體店面，隨著顧客黏著度越來越，目前樂齡網陸續在台北已再開了2家分店，台中、高雄、桃園各1家實體店面，近幾年每年營業額都呈現2位數成長，開店16年來，產品編號已達1萬多個品項。

張慶光說，依據內政部統計至2022年6月底為止，台灣年齡在65歲以上人口約400萬餘人、達398.36萬人，占全台灣人口比重17.18％。市場也統計預計到2025～2026年將進入超高齡社會，也就是超過65歲以上人口占比達2成，5個人就有一位是65歲老年人，此為重要趨勢改變，隨著時間越來越接近及少子化，延緩65歲以上的老年人被照顧及退化的時間，並減輕子女的負擔的服務更被重視。

這也從樂齡網熱賣的產品看出銀髮族的高度需求，如散步車、電動車、柺杖傘、輔聽器、閱讀放大鏡及針對吞嚥和咀嚼困難者設計的介護食品等。張慶光說，每個家庭都希望協助長輩自主生活，讓長輩維持生活水平及獨立自主生活。

張慶光說，除了台灣外，樂齡網已進入香港、澳門、新加坡及馬來西亞。因亞洲人文化與歐美不同，我們也著手進入華人市場，歐美的華人地區也對樂齡網的整套產品需求度高，正洽談加拿大合作，藉由樂齡網16年建立起的一條龍採購，輸出整套服務，希望成為華人區域中銀髮生活事業的第一品牌，讓銀髮族生活更方便、安全及有質感。

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