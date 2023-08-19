碧桂園主席楊惠妍 承擔債務危機

大陸房企碧桂園債務危機嚴峻，曾經是亞洲女首富的碧桂園主席楊惠妍，承擔了公司創辦以來的最大困境，近日在公開信表示「請給公司一點時間」。

曾是大陸最年輕女性首富的楊惠妍，身家也大幅縮水，年內至今蒸發約45％，更較2021年6月的峰值驟降84％，減少約286億美元。

現年42歲的楊惠妍，畢業於美國俄亥俄州立大學，並於2019年獲清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位。做為碧桂園創辦人楊國強的二女兒，且為主力培養的接班人，她自2005年起加入碧桂園，隨後自2018年起擔任聯席主席、碧桂園服務主席及非執行董事，與父親楊國強共同管理集團日常工作。

值得注意的是，碧桂園於2007年風光上市之際，由於楊惠妍代家族持有公司股權，年僅28歲就成為大陸最年輕的女首富，之後多次蟬聯。

2023年3月1日，楊國強宣布退休，正式將公司交棒給楊惠妍，開啟碧桂園的新時代。

但2021年以來，大陸房企暴雷不斷，再加上房市萎靡，楊惠妍帶領的碧桂園團隊，如今陷入了存亡之戰。她近期也頻繁的調整職務，一周內卸任多家關聯企業職務，包括增城分公司董事長、佛山市高明區碧桂園房地產開發公司董事長等。

楊惠妍與碧桂園黨委書記、總裁莫斌11日透過公開信發聲，「請給公司一些時間」，強調「面對創辦以來的最大困難，我們堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道」。

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