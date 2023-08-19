國庫掌門人 阮清華用數字迎戰難題

日前特別預算等議題發燒，財政部次長阮清華親上火線，強調「數字會說話」，更直言公務員不可能作假帳，讓人留下深刻印象。從解決彰銀案、操盤國安基金、執行普發現金到最近的說明國債比重，阮清華面臨的問題，都是一般人眼中的超級難題，他都用智慧逐一解決。

阮清華從學生時代成績就名列前茅，擁有台大法律系學士加政大企管系學士雙學位，進入財政部任職後，一路從賦稅署基層專員做起，先後擔任賦稅署科長與專門委員、中區國稅局局長、國庫署長和財政部政務次長，法律、企管、稅務、國庫等專業都相當深厚。

循序漸進把事做好，是阮清華一貫風格，先前解決彰銀台新爭議，讓他得到公股軍師的美名。

國安基金三年內兩度進場護盤，身為操盤手的阮清華壓力更是可想而知，但2020年3月新冠疫情那次，他僅動用約新台幣7.6億元「點火」，即帶領台股上漲逾4成。

最近一次則是2022年7月中旬，因俄烏戰爭推升通膨，多國加速升息，經濟復甦前景不明，國安基金拍板進場護盤，到今年4月13日退場，帶動台股上漲13％，也可以說是功成身退。

對此，阮清華曾坦言，「兩次壓力都不小」，主要是現在市場瞬息萬變，操盤一刻都不能鬆懈，護盤策略也必須隨時修正調整，且國安基金怎麼做都會被罵，但重點是「要看做的是對還是不對的事」。

他強調，如果一天到晚在意外面在講什麼，什麼事都不用做了，每個人都會有壓力，但重點還是把事情做好。就像全民普發現金6,000元，阮清華也和國庫署開了無數次會議，甚至挑燈夜戰，就是為了確保領取作業盡可能分流、不卡關。

為了讓全民更清楚政府財政和舉債情況，阮清華認為，最好的辦法就是讓數字說話。他強調，應該不要有太多情緒，中立的分析數字。也因此，國庫署更推出「中央財政專區」，從「債務觀念」、「舉債規範」、「債務控管」到影音圖文，讓外界可更了解國家財政變化。

外表清瘦斯文、做事沈著穩重的阮清華，因為邏輯清晰、加上高EQ，總是能在面對質疑時，透過溝通協調化解爭議。

至於他的紓壓之道，阮清華說，因為自己是虔誠的基督徒，每天透過禱告可釋放一天的壓力，把煩心事交託給上帝，所以不會放任何事情在心上。很多外在的環境、變數，想再多也難以掌握，所以藉由禱告讓自己平安。

除此之外，阮清華的運動習慣也和一般人不太一樣。有別於很多人是透過球類運動釋放壓力或快走、快跑，阮清華喜歡拉單槓，而且一天會拉40下。他曾經說，不見得可以一次拉40下，但分批拉，總會達成目標。

阮清華還有一個特別的紓壓方式，就是種菜。據了解，他除了種一般常見的九層塔，連山藥都自己種。假日用自己種的菜煮些簡單的食物，也是他的一個小嗜好。

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