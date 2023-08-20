台新銀黃天麟 推動Richart再進化

台新銀行2016年推出數位帳戶「Richart」，上線至今已七年多，為數位帳戶市占第一，坐穩國內數位帳戶龍頭。台新銀行數位金融處資深副總黃天麟說，Richart 最早只是八個人的團隊，在各自領域做得很好，他用漫威電影形容，，像是帶著一群「復仇者聯盟」，每個超級英雄可以自己演一集，但如何讓大家一起演一集，最重要是找出共同目標。

黃天麟表示，約2015年歐洲等先進國家就已有純網路銀行，當時國內市場數位腳步大致有三種模式，其一是強化既有網路銀行，其二是打造數位帳戶子品牌，其三是「最狠的」直接成立純網銀。當年台新選擇第二種模式，也就是成立子品牌Richart，與原本品牌切割出來，以更年輕、更生活化的風格呈現。

回顧Richart成立至今，一路從八人菁英團隊開始，現在加上資訊部門已成長到逾百人，黃天麟一路都參與其中，堪稱台新最了解Richart的人。他指出，過去台灣金融業對於數位銀行概念很模糊，起頭關鍵在於找到共同目標，當時設立每月帶入1.5萬名客戶，最終成功一步步達標，客戶數很快就超越母行，「團隊有了共同方向很重要，即使加班也沒人抱怨」。

Richart推出以來深受客戶好評，至第二季底已有332萬開戶數，持續坐穩數位帳戶龍頭，但面對三家純網銀及各大銀行來勢洶洶，台新也不敢懈怠，Richart成立七年後近期首度「大改版」。黃天麟指出，「每個月都有小改版，一點一點進步」，從最早主推的高利活存、存錢信用卡到、銅板投資等，目前Richart已擴充至十幾種產品，可以開辦車貸、保險等，不能再用既有三大主題呈現，此次針對UI（使用者介面）、UX（使用者體驗）進行大改造，提供嶄新的風格呈現。

「消費者耐心已經愈來愈低！」黃天麟強調，要打造更貼近民眾的平台，此次改版包括深淺模式轉換、快速轉帳捷徑、自選理財區塊等全新體驗，可自行切換螢幕亮度，讓晚上瀏覽時更輕鬆，另也打造更加客製化的平台，客戶可自訂首頁，台新也會透過客戶使用習慣等數據，推薦客戶選擇首頁上的功能，例如把常用轉帳帳號釘選在首頁，從過去轉帳普遍動輒1分鐘，一舉縮小到只要20秒。

黃天麟提到，Richart此次改版也借鏡IG「限時動態」概念，例如美元限時讓分優惠，與時間軸相關的優惠，都放上Richart限時動態上，客戶看到一目瞭然；最後則是增加互動性，有別於過去單向推優惠，Richart推出民調，例如提問「生一個小孩要花多少錢？」，透過設計問題，後續再提供建議，進而達到產品滲透效果。

「現在Richart基本不看增加戶數，而是看客戶active rate（活躍度）」，黃天麟指出， Richart每季約增加17至18萬個新戶，且目前約9成都是活躍帳戶，Richart能夠大量獲客且有效性高，有了確實客戶流量，才能產生後續金融行為，很多理財服務都要靠活躍客戶去創造，維持9成活躍帳戶是重要關鍵。

黃天麟也強調，「Richart不能只是一直砸優惠」，持續借鏡競爭者成長態樣，例如Line Bank近期與股東銀行合作，台新也思考「成功是否只能靠自己」，近期與街口支付合作推出「街利存」，雙方共同經營客戶也共同分擔成本，類似「打群架」概念，對收益面也能形成正向循環。

銀行最斜槓主管 黃天麟的賽車哲學

加入台新已22年，從最早電話客服中心到信用卡數據分析，後續轉往數金領域，黃天麟在銀行前中後台都有歷練，幾乎是銀行最「斜槓」的主管。對於行業極高競爭性，有別於一般人運動健身，黃天麟假日最愛到賽車場開「go-cart（卡丁車）」，過程中除了舒壓、更是學習把事情做好，而車隊之間競爭，也提升自身抗壓性。

當過5年電話客服人員，也在雙卡風暴時做過信用卡數據分析，直到2015年轉戰數金領域，黃天麟說，「我只有一個結論，就是千萬不要只會一個專長」，很多人在不同公司做同一件事，而他是在同公司做了不同的事，包括財務結構、金融產品都有扎實訓練，把眼界放得更廣，收穫就更豐富。

數位金融瞬息萬變，如何跟上時代潮流相當重要。黃天麟說，最基本的是法規等基本本質學能，除此之外，工作上與其他團隊互相學習，也可讓能力快速吸收，從失敗經驗中提升實力；同時也鼓勵旗下同仁不要只會自己的事，「只懂金融可以做產品PM，但要在數位領域分展，必須多體驗生活」，例如學習做菜的細節掌握、跨國旅遊的適應融入等，都能增加自己在金融業的競爭力。

黃天麟說，他最愛的運動是「開卡丁車」，很多人認為賽車只是飆車，但其實不然，賽車並非只是與其他人競速，更是與自己的較量，這項運動諸講究細節，首先是體重控制、掌握物理原則等，這些就像是金融業基本法規；而其次是過程，每一圈要進步1秒，都必須仰賴極精細的操作，「入彎減速、過彎加速」，少了零點幾秒就無法控制住車體，過程一路都在學習，也是學習把事情給做好。

他進一步說，車隊之間的競爭，也像是金融職場上的團隊競爭，「有競爭就是壓力的來源，也是成就感的來源」，數金領域每天遇到的問題更多，抗壓性也要更好，近年很多新創業者平時也會開卡丁車，不只舒壓、無形之中也增加了抗壓性。

賽車訓練出快速且精細的決策，儼然已深植黃天麟心中。他強調，「將帥無能，累死三軍」，但將帥不是無能，而是沒有看到問題的根本，畢竟同仁的時間是重要資源，若無法及時解決核心問題，大家就會集體更辛苦。管理過程中，黃天麟更加重視細節，因此會自己先觀察案件的本質，知道本質後再會給出明確目標，團隊有共識就去執行，加速工作效率，目標是每場會議30分鐘內結束，「上會議桌就是打仗，很多會議無疾而終，我對這種事情深惡痛絕」。

回顧加入台新22年，黃天麟說，「不管是在職場或生命中，認識接觸到的人，對你都是意義的！」，22年來主管就有70、80人，對於績效好的主管就去模仿，相對績效不彰的主管就放心中警惕，點點滴滴、冥冥之中對他都帶來影響，因此也鼓勵年輕主管團隊，「時時睜大眼睛看」，檢視主管團隊發生哪些事，過程中都是成長養分。

黃天麟小檔案

◎學歷：交通大學經營管理研究所碩士

◎經歷：台新銀行支付處處長、悠遊卡公司董事

◎興趣：賽車

◎星座：金牛座