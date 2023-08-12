陳柏文 打造外匯車電商第一品牌

大學時玩樂團，與五月天同時期出道，還曾經在同一個PUB駐唱；大學時創業，還曾經研發出全球第一台自動彩妝機；大學時讀法學科系，卻撈過界搞研發、創新。如此「跳Tone」的經歷，都來自於同一個人－CARPOST車博資訊創辦人陳柏文。

CARPOST，是台灣外匯車跨境電商第一品牌。陳柏文運用區塊鏈創新汽車跨境代購的商業模式，獲得了國發會天使基金的投資，也贏得華人創業家大獎。

CARPOST的今天，不只是陳柏文創業努力的成果，也是累積了很多「失敗」的結果。而陳柏文創業過程經歷的「失敗」，其實都很有創意。

陳柏文大學時就創了「模擬股市競賽」的網路平台，這個創業的點子，是來自於樂團的成員。

當時，陳柏文與台大、東吳的幾位同學組了樂團，雖然這個樂團沒紅，但至少與五月天在同一個PUB駐唱過，樂團吉他手是股市分析師，那是「台灣錢淹腳目」股市大好、網路還沒泡沫化的時期，當時不少券商、投信為了吸引投資人，都會操辦「基金經理人大賽」活動，在吉他手的專業加持下，團員們共同籌資創了「模擬股市競賽」的網路平台。

陳柏文他們的創業想法很好，而且獲得不少券商、投信的支持，也就是說基本客群是有了，但是，想法再好，也敵不過大環境，公司才成立，就遇到2000年網路泡沫化、台灣股市也幾乎同時期開始暴跌，券商、投信也都經營得很辛苦，「模擬股市競賽網路平台」也跟著成為泡影。

可是，在公司已經成立下，陳柏文他們只有兩個選擇，一是公司解散，關門大吉，二是撐下去。陳柏文選擇了「要活下去」，於是決定轉型，只是要怎麼轉呢？他說，因為他們不是單純網路平台公司，他們有工程師、有研發能力，所以決定分為兩個領域，一是，走系統整合（SI：System Integration）；二是，「我喜歡車子」，所以在網路上做不了股市競賽，就賣車。也因為公司有研發能力，在轉型初期，依陳柏文的說法是「搞了一些有的沒的」的科技研發。全球第一台「自動彩妝機」就是那時期的產品，可惜，這部全球第一台自動彩妝機，至今沒能問世，因為整個專利權被其他企業買走了。

會被買走，陳柏文坦言，是因為沒錢了。要做出全球第一台自動彩妝機，除了研發技術外，還要有錢，當時公司所有工程師團隊，都認為他們不可能搞得出來，但是，陳柏文就是不服輸，結果，燒錢，燒到房子也賣了，家人也跟著受苦，也就在錢快燒完時，有企業看上了他們的「專利」，上門來買。

CARPOST，陳柏文說，可以說是用賣自動彩妝機的專利換來的。回想過去，陳柏文有時也不免覺得「自己膽子怎麼這麼大？都沒在考慮風險，」那時他腦中只有一個想法：「我覺得我可以。」夢想超越了風險。

對陳柏文來說，創業，需要的是一種「憨膽」與熱情，所以，即時時光倒轉可以再重新選擇，「我還是會創業。」他也以過來人的經驗說，創業愈年輕愈好，因為年輕，即使失敗了，還有再站起來的機會。