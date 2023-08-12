刀郎 逾80億流量神曲點擊奪冠

20年前的第一場雪，20年後成點擊第一。大陸歌手刀郎7月19日發行新專輯「山歌寥哉」，半個月不到，在網路播放次數創新高逾80億次，稱霸全世界，單曲「羅剎海市」歌詞與是否有隱喻聯結引發迴響討論，是一次教科書式爆紅案例，更是刀郎一次甜蜜語言哲學式復仇。連新加坡總理李顯龍也藉此曲呼籲人民，要監督政府、保持正義感，不能讓新加坡成為羅剎國。

刀郎原名羅林，出生四川、醉心音樂的他，年輕時就走唱各地，20世紀末在海南以「地球之子」樂團闖出名氣，但隨後樂團解散衝擊羅林，但他也認識了現任妻子、來自新疆的朱梅，從極南走至大漠西北的羅林發現新疆音樂才是他的歸屬，甚以維吾爾族「刀郎」文化作為自己藝名。

最終2004年刀郎以專輯「2002年的第一場雪」一炮而紅，成知名歌手擠入大眾視野，專輯同名主打歌更是不少台灣民眾首次接觸到大陸音樂的敲門磚。

第一場雪以濃厚大漠和感情元素竄紅，但20年來刀郎持續廣泛引入話本戲劇、佛經等不同的大陸音樂元素，此次「山歌寥哉」作曲上引入許多各地民間音調，且寥哉亦為「聊齋志異」諧音，歌詞多出自該著作以及其他奇聞故事，使整張專輯充滿濃厚奇幻感，甚至有探討歷史與未來科技的環節。

創造播放新高的新神曲「羅剎海市」引發熱烈討論，歌詞描述價值觀與是非完全顛倒的國度。需指出，刀郎職涯因草根與直白風格，受到部分歌手與品評人的批評，當此歌一出，網友紛紛連結歌詞元素，認為刀郎在dissback曾批評他的音樂人。

有觀點則將歌詞批判的對象連結至歐美等西方列強，還有看法稱是批評社會價值觀亂象或時政。有趣的是，刀郎與團隊選擇流量最大的應對方法，對此不作出任何回應，讓討論持續熱烈，為一次經典老歌手翻紅、神曲爆紅的操作案例。

刀郎專輯探討層次能拉升至整個歷史與社會發展的反思，如壓軸曲「未來的底片」，從遠古時代描述至高樓林立、數位科技的現代，在筆者眼中，貫穿單曲的狐狸是資本與欲望，是刀郎對社會追求進步的觀察描繪。

但將層次壓低在刀郎對音樂人的復仇可謂更有意思，「羅剎海市」曲與專輯另一首「顛倒歌」都有強大批判力度，「羅剎海市」曲歌詞還請出語言哲學宗師維根斯坦。

按維根斯坦晚期理論，刀郎或在批判上述音樂人硬將其貼上草根與不入流標籤，忽略欣賞音樂是一項「聽就對了」的行為。而刀郎與團隊對風波選擇不回應，也正是維根斯坦知名的「保持沉默」。刀郎以這張玄幻與哲理的專輯探討世界、甜蜜復仇，也使自己在網路時代上二度翻紅。