董永寬 化身校園理財傳教士

統一投信近年穩坐國內台股基金定期定額寶座，旗下數檔招牌基金淨值不斷創新高，短中長期績效都令人驚豔。近年來，鮮少在媒體曝光的統一投信總經理董永寬，卻頻繁的進入校園，甚至用校園理財講座方式環島一周，2022年初以來親領團隊，深入校園舉辦28場理財教育講座，參與學子超過1,600人！

問他為何這樣親力親為在做這件事情，他感性地說，「我想看到更多人幸福」。

多年來統一投信致力推廣定期定額，並從2020年4月以來穩坐定期定額第一品牌寶座，已長達39個月。定期定額扣款金額、人數及筆數皆為第一，「三冠王」稱號深入人心，今年6月全市場定期定額扣款金額前十大基金中，統一投信上榜四檔最多，分別為統一黑馬、大滿貫、奔騰及強漢基金，其中統一黑馬基金更是極少數定期定額扣款金額達到億元等級的基金。

境內上百檔台股基金中，近五年定期定額報酬率冠亞軍，分別為統一黑馬及奔騰基金，五年定期定額報酬率達到127.14％及126.07％，遠勝加權指數的30.14％，也優於同類群組平均值的62.55％。這兩檔基金的近一年定期定額報酬率也有47.06％及44.02％，優於加權指數的14.19％及同類群組平均值30.83％。拉長至十年，統一黑馬及奔騰基金的定期定額報酬率更高達242.1％及239.02％，相較之下，加權指數同期間定期定額報酬率僅有57.77％，同類群組平均值也只有119.55％。

統一投信旗下基金短中長期績效皆優異，董永寬在員工、朋友和很多受益人身上看到投資帶來的幸福感。有人跟他說因為這樣投資可以買車了、存到小孩教育費、退休不用愁了…太多這種受益人流露出來的幸福感，讓他決定走入校園，讓更多年輕人及早接觸基金定期定額投資的優勢，也能夠感受到投資帶來的幸福。

「百人的場次就算只有十個人聽進去，願意去接觸嘗試台股基金定期定額，讓自己踏出理財的第一步，這樣就夠了。」董永寬自己帶隊準備投影片，用淺顯的方式告讓學生知道定期定額的優勢，他不是去推薦統一投信的基金要讓公司賺錢，而是去傳遞一個啟發學生投資理財的概念，告訴學生選對團隊和商品，把投資時間拉長，台股基金定期定額是風險極低又可累積財富的方式。

2022年初以來，董永寬從北到南，甚至是跨越中央山脈至東台灣，舉辦的校園理財講座完成環島一周，旗幟遍布公私立大專院校，包括台北台大、新竹陽明交大、台中中興、嘉義中正、南投暨南、屏東屏科大及花蓮東華等學校。另也舉辦了兩場理財研習營，一場為針對大專院校學生，另一場則為面對高中生及其父母的親子理財營。協助年輕人及早建立正確理財觀念，並善用時間優勢，透過小額資金定期定額，讓財富長期慢速累積。

至於定期定額為何首推台股基金？他認為，台股是個淺碟型市場，高度波動性極適合定期定額來分散進場時點的風險，跌的時候累積更多單位數，更能感受上漲時的收穫。董永寬強調，台股是全球最具有養分的市場，長期成長態勢下，透過專業團隊選股，例如前年的航運股、今年的AI潮，更能確立定期定額的不敗之地，是年輕人投資首選。