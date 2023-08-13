南山人壽范文偉專訪》創意靈活新南山 更加接地氣

從美國國際集團（AIG）到潤成投資2011年入主，南山人壽總經理范文偉經歷過潤成入主前後的南山人壽，親身感受「新南山」更在地化、更有創意、更投入公益等三大特色。

范文偉表示，AIG時代經營政策是母公司AIG全球考量統一訂定，較少本土化，如舊南山幾乎不投資台灣不動產，台股投資比重較低等；在商品上，舊南山對銀保通路較保守，只跟一、兩家銀行合作；在對外活動與公益上，也採較保守謹慎方式。

「新南山」則大不同，范文偉認為，第一就是在地化、本土化，近年來南山人壽增加在台不動產投資，讓企業能見度增加，對台灣資本市場亦加大投入，在商品面，近年南山保單多樣化，比過往更活潑，不管是外溢保單、健康守護圈等，加上通路多元，讓資產規模快速成長，已達5.2兆元，若不合併海外保險公司資產，南山是台灣壽險資產規模第二。

在對外部分，力挺公益活動，增加與保戶互動，也與合作的銀行通路一起做公益，如與玉山銀行、全家便利商店，一起在血荒最嚴重時推動捐血活動。

但范文偉強調，不管是外商南山或本土南山，核心價值始終未改變，就是「以人為本，誠信、以客為尊」，到現在仍是根深蒂固在南山人的DNA中。而南山人壽今年也首度拿到MDRT（百萬圓桌協會）台灣區入圍人數冠軍。

延伸閱讀

范文偉 助南山轉型健康賦能者

南山人壽范文偉專訪》「我當初的眼光是對的」

南山人壽范文偉專訪》規劃南山企業大學 培育壽險人才