南山人壽范文偉專訪》規劃南山企業大學 培育壽險人才

過去一甲子，南山人壽是壽險業人才的重要培育搖籃，多家壽險公司總經理、精算師、商品主管，過去都曾任職南山人壽。南山人壽總經理范文偉表示，南山一向在人才培育上不遺餘力，接下來的60年，也將持續著墨「教育」，並擴及到一般民眾，將開設南山企業大學。

南山已與新北市政府合作，在淡水沙崙興建南山企業大學，今年即將動土，范文偉說：「是海景第一排，上課時還可看見美景。」

在專業人才培育上，范文偉表示，不管是業務員或內勤人員，南山一向鼓勵同仁去考試，取得專業證照，目前強化培養AFP（理財規劃顧問）、CFP（國際認證高級理財規劃顧問證照），亦要求內部訓練講師要取的CFP，至6月底，南山人壽取得CFP證照共240人，取得AFP證照的也有169人。

范文偉指出，各界已逐漸改變對保險業刻板印象，現在壽險業務新生代不乏台、清、交等畢業生，消費者亦愈來愈專業，因此培訓業務人員的講師素質也要更專業，另外如高資產客戶會有稅務、理財、家族傳承、資產移轉等規劃需求，南山即要培訓更多專業的服務人員，以滿足保戶的需求。

除專業證照培訓，南山人壽也進行「青年軍」的健康專業培訓。范文偉表示，2021年起陸續在全台各地招募「南山健康守護青年軍」，提供扎實的醫學教育訓練，也給予醫學大學的專業認證，課程包括健康促進、醫療平台服務、精準醫療新知、短長照媒合等服務資源，受訓後這批「青年軍」即可提供保戶更全面的健康照護服務。

據南山人壽統計，至6月底「青年軍」已有3,307人，這批青年軍因擁有醫療知識，有助自身銷售傷害與健康險，第二季業績較去年同期成長92％，帶動南山人壽整體傷害與健康險成長36.6％，提供保戶更進一步健康服務方面，上半年服務使用次數來到8.3萬次，較去年同期成長約5.5倍。

另外，南山人壽三年前開始在「台大包班」培訓EMBA，范文偉表示，每年挑選業績前30％的南山人壽處經理，提供「深造」機會，每次約80～90人，絕大部分學費由南山負擔，課程共有四個模組、64堂課，例如數位轉型、組織管理等，讓管理人員亦能跟上潮流方向。

范文偉指出，為避免組織老化、士氣低落、管理衝突等問題，南山人壽協助處經理應對可能面臨的問題，加上目前招募進來多是八年級生，新世代管理不能再用舊方式。

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