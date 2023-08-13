范文偉 助南山轉型健康賦能者

「過去講『好險有南山』，現在是『健康有南山』。」南山人壽成立達一甲子，南山人壽總經理范文偉接受本報專訪，首談南山人壽的過去與現在，及下一個60年的轉型大計，誓言南山人壽要從守護者轉型為賦能者，且不再只是金融服務業，亦是有助社會的公益服務業。

今年是南山人壽成立60周年，在全台有660萬名保戶，不含還本及生存保險金，每月就要給付40到50億元，在意外或疾病來臨時，是穩定660萬位保戶家庭及經濟的最重要後盾，協助保戶度過生老病死的人生旅程。范文偉表示，南山人壽的核心價值是「以人為本」，協助保戶做好完整的風險保障規劃。

克服險阻 關關難過關關過

過去60年，南山人壽從在台美商保險公司，經歷2008年金融海嘯，2011年AIG將股權賣給潤成投資，南山成為真正本土壽險公司，從風暴中的虧損轉為獲利，並積極規劃上市櫃，2019年新資訊系統境界成就上線，到2022年壽險淨值危機等，南山人壽挺過一個又一個難題，面對新的60年，范文偉表示，南山將有三大轉變，第一是從「守護者」轉型為「健康賦能者」，第二是持續進行及強化公益活動，第三是讓員工更健康。

首先，在「守護者」轉型為「健康賦能者」方面，范文偉表示，南山在思考保險公司除了做好事後理賠外，是否還能有更積極的作為，如果能讓保戶因投保而減少生病、促進其健康，業務人員亦可增加服務面向及業績，保險公司則能減少理賠，這是三贏。過去保單只能作風險發生後的經濟補強，南山人壽現在要提供「CP值更高的保險服務」，運用數位工具及異業結盟，形成健康生態圈，讓保戶從過去「養兒防老」，轉為「買保單抗老」，解決台灣步入超高齡社會的問題。

范文偉形容，過去保戶買保單，就是契約關係，「當你真的生病，我只能依約理賠」，但現在保戶投保，保險公司會督促保戶每天出門去走1,000步、去運動，結合App記錄健康狀態，如進行三高的監控管理，透過App將每天的資料傳到系統，壽險公司進一步提供保費折讓或回饋金，鼓勵保戶持續重視健康、強化體況。

范文偉說，服務賦能加數位賦能，保單對保戶而言，不再只是出險時拿到錢，還有提前、額外的服務，「我們希望能走在前面提早照顧到660萬名客戶，讓大家談起健康，就會想到南山。」

第二，更彰顯公益服務，買得起保單的應仍是經濟穩定者，「台灣還有許多是買不起保單的弱勢族群」，范文偉表示，保險公司除保險本業外，還能有公益服務的部分，「以人為本」不是單指照顧客戶，還要照顧買不起保險的人。

醉心公益 守護員工、客戶健康

近年南山人壽花了許多心力在「醫療關懷」與「偏鄉關懷」，范文偉舉例，如嘉義基督教醫院每天要送1,000個便當給獨居老人，這1,000個便當即由南山人壽人員協助送達；耕莘醫院的日照中心，需要年輕志工陪伴長者做活動，也是南山人壽業務員主動排班協助，「現在業務同仁做公益都是自動自發，南山人壽的通訊處公益獎是競爭最激烈的獎項，比業務獎項還競爭。」范文偉笑說。

南山人壽董事長尹崇堯也親自參與偏鄉公益活動，范文偉透露，先前與宜蘭聖母醫院合作，協助偏鄉老人到城鎮做義診，但偏鄉阿公、阿嬤行動不方便，降低就診意願，於是由南山出資，請醫院派車接送偏鄉長者到醫院義診，再送他們回家，尹崇堯也親自到鄉鎮做防災、防詐騙宣導等。

第三是南山人壽員工也能更健康，范文偉表示，員工跟著企業一起成長，在促進保戶健康的同時，也希望員工亦能注意自己的健康。南山人壽總分公司都各自成立社團，由公司補助一部分費用，至8月初南山人壽共已成立22個社團，類型涵蓋籃球、羽球、壘球、瑜珈、熱舞、太極、登山、路跑、排球等，每年舉行各式比賽，增進員工健康。

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