吳錦川 用NASA經驗引領致新續航

致新科技董事長吳錦川身著T恤、牛仔褲，儼然矽谷工程師的親切長輩，言談中帶有幾分幽默。很難想像，吳錦川其實產學經驗豐富，自全球頂尖的卡內基梅隆大學畢業後，在美國NASA噴射推進實驗室（JPL）計算精密的飛行軌跡，實現人人稱羨的太空夢。而為了照顧父母毅然決然地放棄高薪，回到台灣投身教育，擔任交通大學電子工程系教授，並且在致新科技最危機之時刻，上場擔任救援投手。至今於致新服務25年，吳錦川甫於6月14日升任董事長兼任總座，以最務實的精神，繼續領軍推動致新科技發展。

身為台灣上市櫃公司中，唯一具備NASA經驗的董事長，吳錦川卻看透太空旅行的不易，一個計畫至少耗時十年，從計畫前置、到太空船起飛起碼就要耗費四年，而太空船在穿梭飛航期間，也必須心無旁騖地待命。對於台灣衛星供應鏈，吳錦川直言難度很高，因為衛星上到太空之後對於環境要求很高，尤其在溫差的高度動態之下，技術要求非一蹴可幾，從地端切入機會較大。

而雖然NASA薪資豐厚，但飛航等待的時間，讓吳錦川想更加務實的讓所學發揮，遂經由好友引薦，投身教育。吳錦川於擔任教授期間，因緣際會下擔任致新科技顧問一職，也在致新危急存亡之秋時，將無人要的孤兒搶救回來，浴火重生。

對於台廠來說，致新為類比IC王者，但對於行業老大哥德州儀器（TI），吳錦川謙遜地說，致新持續投入研發，做德儀不會死守的產品，集中精力鎖定少部分產品，將不起眼的類比IC裝置做到最好。

吳錦川也強調，不像數位IC贏者全拿，在類比IC領域中，「第一名無法殺死其他人！」德儀有其品牌價值的堅持，毛利低於60％的產品，就會是其他廠商的機會。

對於德儀近期降價搶市，吳錦川認為，過往這些產業新聞都是由中國率先發布，近期又出現並不驚訝，這次德儀擴產聚焦在車用、工控高毛利產品線。吳錦川回憶道，十年前TI就曾發動一波價格調整，但是致新還是靠著台廠的支持及產品組合優勢存活下來，如今致新站穩台系類比IC領導者地位，並不會有太大的影響。

除了站穩筆電供應鏈之外，致新也積極跨入車用及AI應用，如與面板客戶合作開發車用LCD與OLED面板的PMIC（電源管理晶片），將來風扇也會是可以打入車用供應鏈的產品。另外，DDR5的PMIC產品也是致新積極切入的市場，不過吳錦川也務實地說道，以前次DDR4滲透率達5成的時間過程來看，DDR5顯著普及至終端市場還需要一段時間。

此外吳錦川也提到，車用市場的導入時間很長，相比數量高達億台起跳的筆電市場，每種PMIC的量其實不是很大，所以車用市場PMIC營業額貢獻的比例增速不會太快，不過一旦打入車規市場，也代表通過安全驗證，未來要跨足其他車廠也相對有機會。

最後，吳錦川以多年教育經驗，點出台灣半導體人才難尋的問題，呼籲增加大學的半導體和IC設計相關科系足夠多的招生人數，並鼓勵高中生進入半導體及IC設計相關科系。而類比與數位如何選擇，吳錦川以自身經驗分享給莘莘學子，類比IC貴在經驗積累，需要全面的知識和長期的經驗，做愈久愈值錢，雖然初始工作機會不若數位IC多，但養成不易、可以細水長流。

幽默講科學 笑談類比IC生意做不完

在真實世界，所有訊號如聲音、影像都屬於類比性質，即便快速地數位化過程，仍難改變接收到的訊號還是類比訊號為主。因此，數位系統必須透過如數位類比轉換器（Digital to analog converter，DAC）或類比數位轉換器（ADC），進行數位及類比訊號之間的轉換。

針對類比IC的未來，吳錦川打趣地比喻，有關人的聽覺、視覺，都需要將數位訊號轉換成類比訊號才能供判讀，只要需要人機介面的地方，類比IC的需求永遠存在，並且會隨著數位IC的增加跟著成長。除了電源管理IC之外，訊號傳輸也需要用類比IC，例如最近很夯的SerDes、乙太網路IC、OLED驅動IC都有類比電路可以發揮的空間。

因此，吳錦川強調，類比IC只要有人機介面存在，生意就做不完，並巧妙的比喻除非在人類腦部植入晶片，直接用數位訊號來做接收、刺激五感，那時類比需求可能會減少。不過屆時也就會像電影「駭客任務」一樣，人類活在虛實難辨的世界。

吳錦川在訪談期間也多用電影來做解釋，如絕地救援中的JPL實驗室，不難看出董事長的職業生涯，都走在前端的科技之中，並且能用幽默的方式，闡述艱深的物理科學。

吳錦川小檔案

◎現職：致新科技董事長兼總經理

◎學歷：台灣大學電機工程學系、美國卡內基梅隆大學電機工程博士

◎經歷：美國太空總署噴射推進實驗室、交大電子工程系教授