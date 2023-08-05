張能耀扮黑馬 標下新光天母傑仕堡

最近4年商用不動產市場的規模最大交易案「新光天母傑仕堡」，日前公開標售結果，出現了兩位「80後」的話題人物，一位是主導標售案、1989年生的世邦魏理仕最新走馬上任的董事總經理林敬超，他10年磨一劍，年僅33歲，入行才10年，即攀上外商董事總經理寶座，另外一位就是幕後買家、1981年生的日月光集團第三代接班人鼎固控股集團總經理張能耀，以116.81億元買下「新光天母傑仕堡」，在房市一片低迷中，危機入市的大手筆，跌破眾人眼鏡。

張能耀領軍的鼎固，是上市櫃營建股中股本規模最大的公司，2010年當上鼎固總經理時，創下最年輕總座紀錄，再加上頂著日月光家族大家長張姚宏影的金孫、日月光第三代接班人的頭銜和光環，多年來一直動見觀瞻。

尤其2021年張能耀即攜手號稱有「學霸少奶奶」封號的太座王鏘嵐，返台布局，當時3月法說會時，王鏘嵐以「星味」十足的亮麗外型，更是圈粉無數，豔驚地產媒體圈，她不但小學時候就當選嘉義市第一屆「豔紫荊公主」，更擁有美國哈佛大學甘迺迪學院公共政策研究所的國際金融政策碩士學位，以及英國牛津大學政治經濟博士學位，小倆口的顯赫背景，一直為人津津樂道。

此次出奇不意砸下116.81億元買下「新光天母傑仕堡」，張能耀有著與眾不同的思維和策略，他從小經常被最疼愛他的奶奶張姚宏影帶大，只要一有空，張姚宏影就會帶著他大伯張虔生、還有爸爸張洪本，祖孫三代，一起到處去看土地，也受到家族長期經營商用不動產的耳濡目染，張能耀看地、看大樓，已經被訓練到擁有快狠準的獵地眼光。

張能耀和王鏘嵐以前約會時，最常去的地方，就是看土地，經常為了看一塊地，可以走破一雙球鞋。因此，儘管還年紀輕輕，張能耀在2002年自美國杜克大學取得理科及工程學士學位後，便能「無縫接軌」，一畢業就飛北京回到集團上班歷練，並在29歲那年，接掌鼎固總經理寶座，31歲以鮭魚返鄉之姿，回台掛牌營建股上市。

張能耀從小個性就沉穩、內斂，不過對於數字、總體經濟相當有見地，操盤起動輒投資金額就是數十億、上百億的不動產和土地，更是駕輕就熟，早年在中國大陸時，操盤第一個處女作，就是北京中關村鼎好電子城；後來，鼎固在北京、上海、重慶等一線大城市的土地儲備，幾乎都是張能耀獨立操盤，地點幾乎都是蛋黃中的蛋黃，長期只租不售，每年都為鼎固貢獻可觀的租金收益。

兩年多前，張能耀掌握到中國大陸房市高點、台灣房市還持續一波歷史最高潮的時機點，返台投資，當年張能耀更與大伯張虔生的宏璟，合資50多億元買下台中2塊土地，震撼建築業。

近年，中國大陸房市急轉直下，鼎固幸好也避開一波爛尾樓風暴，除商場、辦公大樓持續挹注租金收益之外，部分住宅項目則以剛性需求為主，銷售相對順暢。以今年第1季來說，即繳交出36.2億元，刷新歷年同期次高的紀錄。

現階段張能耀在中國大陸的儲備土地能量，已無匱乏之虞；反觀在台灣，還計畫加碼提高持有部位。對於擅長長線持有，運用物業經營管理以提高資產報酬的張能耀來說，收購台中土地、及「新光天母傑仕堡」，或許，才只是一個開端。

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