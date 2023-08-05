宋明峰 打造專屬永續品牌DNA

企業永續經營有多重要，光寶科董事長宋明峰最有感！不同於很多上市櫃公司董事長選擇身兼總經理，好權力一把抓，宋明峰卻一肩挑起吃力不討好的「永續長」職位，負責主導、制訂光寶於環境、社會及公司治理各面向的策略與目標，這不僅在科技業少見，就連在傳產業也是鳳毛麟角。

兼任永續長，宋明峰可不是光說不練，2020年7月30日才剛接下董事長大任的他，在隔年6月22日就接下永續長的位置，之後，花不到一年的時間，就於2023年4月14日，成功攜手社會企業夥伴，以「照顧員工、社區、山海的優質好物小舖」為核心，催生出內湖科技園區首家對外開放且採虛實整合通路設計的企業品牌店「光寶小舖 LITEON Collection」，藉此重啟人與環境連結，也從而打造出匯聚永續與關懷的平台。

為幫光寶小舖壯大聲勢，在開幕當日，光寶科還同場加映，於內湖瑞光路與堤頂大道上，啟用首座屬於光寶科的特有招牌，為營造動感，還特別以LED搭配動態海浪，來「秀」出光寶新企業識別色松石藍。光寶科企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜透露，將「科技藍」換成「松石藍」，「完全是董事長Tom的點子與定錨」，因為「松石藍正好是科技藍和環保綠的合體」，透過松石藍的新企業識別色，也等於間接對外宣誓，不論是科技或是環保，光寶科都很看重。

光寶科趕在宋明峰2023年7月30日接任董座三周年前，接連催生出企業品牌店「光寶小舖 LITEON Collection」，還跟進推出全新的企業識別系統，也算是為新光寶科樹立了里程碑。

宋明峰不但對光寶科企業色有主張，就連光寶科最終要長成什麼樣子？他也在心中有所籌謀，他說，「我想告訴大家，光寶科是一間懷抱共榮、共好願景的公司。」

在宋明峰登高一呼下，來光寶小舖不但有得看、有得買，還有得聞，為打造光寶科獨有味道，特別集結員工創意，經由票選、再由調香師匯集員工意見，調製成的「光寶企業識別香氛」，如此一來，就可以讓「視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺」五感一次到位。

懷抱著宋明峰共榮共好的願景，光寶科悉心挖掘出富有社會關懷及環境友善意涵的商品，規劃出重點選品線「小時候」（小舖、時令、問候），盼能以對土地最溫柔的方式來承載品牌溫度，從而打造出讓社會企業夥伴可以充分發聲的平台，讓品牌的故事與用心可以被看見。另為了更全面的照顧社會企業夥伴，考量到光寶小舖不能賣任何吃的東西，基於體貼小農起見，光寶科每季還會在小舖之外，開辦快閃市集，也很鼓勵員工一起發心，用新台幣讓小農的農產品儘快下架。

除橫向串聯社會企業夥伴，光寶小舖也依循台灣人文的時序變化，以四季更迭作為選品策展主題，推出順應時序需求之商品，以減少對於環境的負擔與資源耗竭，讓光寶小舖用取之有度的美，陪伴利害關係人，得以用專屬的方式珍藏四季。

簡言之，對光寶科來說，光寶小舖的定位不只是間選物店，還是個永續價值連結的橋梁與平台，也就是說賺錢不是光寶小舖的唯一，這這點連宋明峰自己都深有認知，他曾說，「設置光寶小舖可能對EPS沒幫助，但我們必須這麼做，因為這正是光寶跟其他電子業不同的地方。」

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