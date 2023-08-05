林福星領軍 迎戰會計大魔王

6月初，富邦人壽副董事長林福星升任董事長。擁有富邦金投資長資歷的林福星，投資經驗豐富、眼光精準獨到，堪稱富邦人壽投資獲利上的「福星」，也是促成富邦人壽逢低加碼台股，並一躍而為壽險業當前「投資王」的關鍵人物。

壽險業將在2026年時，接軌國際會計準則及新清償能力指標，資產配置與負債管理為重中之重，由林福星掌舵富壽董事長，是帶領富邦人壽順利接軌不二人選。

投資眼光精準的林福星，其實是理工背景出身的「化工博士」，擁有成大化工碩士與台大化工博士學歷的他，畢業後就投入本業，在台塑、中石化、國喬石化等知名化工企業工作過，並一度在必詮化學擔任副總經理，石化、化學領域服務超過15年，直到1999年轉換跑道到富邦集團。

進入富邦後，林福星最初擔任的是富邦證券投信總經理一職，2002年出任富邦投顧董事長與富邦金投資長，也擔任富邦金創投總經理、副董事長等職務，協助集團建立創投、資訊、光電、生物科技業等投資部位，以及參與電信、高鐵及民營電廠等多項公共建設的投資計畫。

林福星職場上精彩一役，是參與創設富邦媒體科技，將其發展為市值高達千億元的momo購物網，並任momo購物第一任董事長。

一路從石化、證券投信、創投、電商，再到金控、壽險，林福星對於投資、企業經營自有一套心法。去年出席保發中心舉辦的「2022經濟與保險發展論壇」時，林福星提及「企業若不賺錢是種罪惡」的經營觀，理由是，雇用這麼多年輕人，若不賺錢，股東難以長期支持，資金勢必斷鏈，若倒閉、裁員，將造成員工中年失業，創造很多社會問題。所以企業一定要效率化經營，照顧到客戶、員工及股東，他強調要能賺錢，公司才能永續經營，也才能對社會永續貢獻。

近年來，各大金融業皆將重點放在永續ESG上，投資經驗豐富的林福星表示，壽險資金很早就開始參與ESG投資，ESG投資未來會是金融業的重點，壽險業者會以負面表列方式，將公司治理不佳、碳排過高等公司，列入在不宜投資的標的中，同時會加重投資在綠能、環保相關產業。

對富邦集團對社會永續的貢獻，林福星侃侃而談一一道來：第一是直接投入各項永續工作，包含強化公司治理，還有以永續投融資為目標，能帶給社會正面的影響；第二是積極進行公益活動、體育贊助等，像富邦集團積極贊助體育賽事發展，也從慈善、藝術、文教等各層面每年增加贊助，這就是企業善盡社會責任。

富邦人壽是壽險業的「投資模範生」，尤其在台股的布局上，頗具前瞻性、精準的投資視野，成為散戶、法人很重要的參考的對象。尤其壽險業將於2026年時，接軌被稱為「魔王級」的國際會計準則IFRS17與新清償能力指標ICS2.0，壽險公司這三年的資產配置極其重要，也要配合進行商品轉型與投資策略的改變。要如何順利帶領富邦人壽三年後順利接軌，是林福星目前最重要的任務，讓我們拭目以待。

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