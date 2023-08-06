群益金鼎證李文柱打團體戰 提升價值服務

群益金鼎證券今年適逢35周年，總經理李文柱接任該職位也即將屆滿一年，接下總經理要職後，他致力推動集團內部整合，期貨、投信與投顧資源「三路並進」，也延續公司發展數位化的優良傳統，他直言，群益沒有金控奧援，但仍希望藉由24小時即時客製的服務價值，力拚一年內躋身國內前五大券商。

群益金鼎證券2022年來經歷不少人事異動，原先擔任群益期貨董事長的李文柱，先是於去年8月正式轉任群益金鼎證券總經理，然接下任務後不久，前董事長王濬智今年4月初突因健康因素辭任，讓市場備感震驚，李文柱也直呼「沒有預想到」，驚訝之餘，也讓他頓時得一肩扛起總經理及代理董事長兩項重任。

李文柱在期貨業界經驗豐富，曾任華南期貨總經理、群益期貨總經理、群益期貨董事長等重要職務， 現在也擔任期貨公會的常務理事，他打趣稱，自己在群益期貨服務八年、升到董事長，「原本覺得可以安然度過」，但人生的挑戰到來，他也勇於承擔，建構出屬於他的群益證券未來藍圖。

然即便在期貨界的「超華麗履歷」，讓李文柱本次接任證券總經理顯得像是「跨界」，但他過去其實是證券營業員出身，起初先在統一證券擔任營業員，自櫃管、分公司主管、區督導一路打拚，最終坐上統一期貨總經理位置。李文柱回憶，當時的他甚至還不到40歲，如今繞了一圈再度重返證券領域，其實更像是回歸「老本行」。

台股今年上半年「強強滾」，加權指數一路自「萬四」攻上「萬七」，尤其5月起人工智慧（AI）題材加溫、當沖氣盛，帶動成交量能回溫，群益金鼎證券上半年稅後純益達24.08億元，在券商中排名第四，僅次於國內證券市占前三大的元大、凱基、富邦，穩居國內獨立券商龍頭寶座。

「我們的市占率雖然不是第四名，獲利卻是第四名，這就顯示出『質』的可貴」，李文柱始終保持對「存量」的重視，在證券業中，「流量」代表的是市占率，證券業以開戶數為主要指標，但「存量」也不容忽視，他認為，證券業不該是壓低手續費大打「價格競爭」，而是著眼提升服務價值的「價值競爭」。

然群益金鼎證沒有金控奧援，要提供「價值服務」，業務上更要積極合作打「團體戰」，李文柱表示「所擁有的資源一定要互相運用」，接手新職位近一年，他不僅戮力整合集團資源，還要結合期貨、投信與投顧資源「三方合作」，也透露目前正積極透過公會與主管機關爭取開放獨立券商可與銀行簽約、轉介客戶，縮短獨立券商與金控下證券商間的差距。

群益35周年宣布重金打造高效能硬體加速平台「FPGA」，將交易速度縮短至微秒等級，也深化AI主播，未來即時新聞也會採用虛擬主播方式放送，24小時提供投資人數位投資建議，將文字描述內容轉換成影像，更符合現代人的習慣。

李文柱也點出，群益晚間交易客戶約有3,000～5,000人，期貨更是5成業績來自晚上，「這麼大的客群沒有人服務不行」，即便在晚間，透過數位管道，仍可即時提供專業建議。

另外，在券商數位化浪潮下，李文柱依舊看好營業員的重要性，「要有人的溫度搭配數位投資體驗的快速」是主要宗旨，透過AI工具的從旁輔助，可將投資建議、客戶持股相關資訊更快傳遞到客戶手中，再由營業員陪伴討論，「客戶知道趨勢是如何，就有信心、下單量增加」，對業績便能形成正向循環。

群益跳起來 培育員工含金量

或許是因過去營業員出身的背景使然，李文柱笑稱自己個性「閒不下來」，也不喜歡死氣沉沉的工作，而在他接任群益金鼎證券總經理後，戮力提供活力且友善的職場環境，並期盼透過各項活動凝聚公司向心力。

其中，為明年全新款年曆規劃的「群益跳起來」活動，由分公司同仁於各大知名景點拍攝「跳起來」照片，公司內部投票獲獎的分公司照片，則會入選到群益年曆中；另外，公司9月也規劃在中部舉辦小型員工運動會，將邀請中部同仁一同動起來，打造清新活潑形象。

「從小地方，就可以看到員工們的熱情」，李文柱對同仁是否「有衝勁」高度重視，而有別於以往各部門員工各司其職，可能一輩子只專精於一項業務，他則鼓勵員工「跨領域發展」、提升自身「含金量」，他認為，要培養公司的「全才」十分重要，因此栽培人才不遺餘力，「只要員工願意學，我就願意送他們去」。

而近年來，群益金鼎證券無論是業績表現、企業形象均優異，又是市場上目前少數沒有金控背景的獨立券商，使其成為各大集團旗下券商心儀的「聯姻對象」，併購傳言時有所聞外，「緋聞男主角」更是每次都不同；對此李文柱多次出面闢謠、強調「沒有要賣」，更加碼宣示目前市占率在業界排名第八的群益證，將力拚1年內重返前五大券商。

展望今年，他指出，今年上半年台股成交量雖較去年同期小幅萎縮，但群益獲利並未衰退，在下半年台股持續看好下，全年將力拚「穩健獲利」，自營部門也逐漸轉向著重策略性交易。此外，他也強調，群益絕不會「削價競爭」，而是透過服務價值留住客戶。

李文柱小檔案

◎現職：群益金鼎證券總經理及代理董事長

◎學歷：政大EMBA

◎經歷：群益期貨董事長、群益期貨總經理、華南期貨總經理、康和投顧董事長、康和證券總經理、康和證券通路事業總部執行長、統一期貨總經理、統一證券幕僚長等

