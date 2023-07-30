鄧振中專訪》拓國際經貿 要撒網也要多管齊下

政治影響邦交，用協定當靠山

談到我國經貿布局的戰略，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中強調，除了以前撒的「網」，還要多管齊下，不只一對一的雙邊協定，也要積極參加區域性組織，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）跟新南向政策都是方向，「台灣現在就像一隻青蛙，不能鬆懈，隨時準備跳起來吃蚊子」。

鄧振中分析，台美貿易首批協定能起示範作用，鼓勵其他國家仿效。面對有些害怕的國家，台灣就要靠參加區域性、集團性組織，透過共識決讓他們接納台灣。他坦言這不容易，畢竟在團體裡面，還是有抗壓力比較差的國家需要去說服。

從台灣觀點來看，「能試雙邊協定就去試，能試區域組織也去試」，從台美協定看出台灣符合高標準，且承諾過的都會做到，也從未在WTO被告，這些都是台灣爭取加入CPTPP的「本錢」。

鄧振中認為，台灣從2021年申請加入CPTPP迄今已兩年，「早該成立工作小組與台灣進行實質談判」，卻因政治因素跟少部分國家的擔心被阻止，只好繼續努力，等待「那一瞬間的希望」。

另外，現在世界各國都想跟台灣做朋友，外賓紛紛來訪，「真的很忙，但我們在法律上仍被孤立」，這就是為甚麼明明台灣有接不完的生意，卻還是充滿了「被孤立感」，而要解決這種處境，必須依靠法律架構規範。

鄧振中分析，我國有數十個不同層次的經濟會議跟論壇，這編織成了一個「網」，讓政府間可以透過該機制溝通，但也存在了風險，一旦對方政府出現更迭，有一天就會突然被敷衍。因此台灣需要積極去建立與各國的法律基礎。歐洲國家會和邦交國簽署貿易協定，連邦交國都不是的台灣，更需要協定來做靠山。「跟各國陸續建立法律結構，也可以慢慢解決台灣被孤立的問題。」

跟外界認知不同的是，經貿關係還是有層級之分。鄧振中解釋，如果簽署自由貿易協定是100分，台美貿易協定全部談完就是80分；再來還有像台英啟動深化貿易夥伴關係並簽署備忘錄，以及和菲律賓、印度、越南等簽署個別投資協定。雖然分數等級不同，但必須經由「多管齊下」，才能擴大台灣與世界的經貿關係。

至於新南向政策，鄧振中指出，政府希望聚焦教育、數位跟醫療，「這些鄰居都很重要」，台灣不會主張停止合作，而是想辦法繼續打基礎，「有難時才能靠鄰居幫助脫困」。新南向成果豐碩，來台學生已成長1倍到逾6萬人，並藉由移民政策放寬將人才留在台灣。積極推動數位新南向後，這些鄰國數位愈發展，對台灣硬體產業愈有幫助；現在也有愈來愈多東南亞民眾來台醫療，這些都是新南向要繼續做下去跟擴大的原因。

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