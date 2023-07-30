鄧振中專訪》老美都嚇到 台灣奪「21世紀」首簽

大突破！中英文本同步同效

台美21世紀貿易倡議首批協定名稱如何而來？行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中首度透露，「21世紀」是美方構想，代表新的階段、新的國際秩序，而台灣更拔得頭籌，成為新局勢下首個和美國簽訂協定的國家，「連老美都嚇到」。

鄧振中回憶，該倡議的契機可以分為兩個階段。總統蔡英文2016年上任後，一直覺得要跟美國有個貿易協定，主要是當時時任美國總統川普剛就任，世界各國心裡都會怕，因為美方很多措施不跟大家商量，像是突然就降關稅，或是限制進口，「變成每天都要看他Twitter才知道美國政策」，為避免有天火燒到台灣，蔡英文表達強烈希望台美雙方能夠簽協定來保障權益。

鄧振中說，當時美國貿易代表是勞勃·萊特海澤（Robert Emmet Lighthizer），鬆口說可以考慮簽協定，雙方從萊豬問題開始建立洽談的平台，一步步讓美國國會不再攔阻，誰知一切大致塵埃落定，川普任期結束了。

後來拜登就任，對於台美簽協定「只說要觀望」，新的貿易代表戴琪（Katherine Tai）上任後，也說「剛來還要了解一下狀況」，直到拜登任職一年半後，跟美國的交往才又逐漸正常。由於當時美國國會一直寫信給行政部門，要求美方跟台灣簽署協定，後來在某次見面，戴琪才轉變態度說「可以想想（指簽協定）」。

「21世紀這個名字就是戴琪想出來的！」鄧振中表示，美國也想要拋棄舊有國際貿易規範，建立新的貿易秩序，所以先拿出這個概念試水溫，台灣方面覺得沒什麼不可以。目前美國正在和肯亞等國談21世紀的相關倡儀，但台灣是第一個和美國簽出協議的國家。藉由簽署該協定，不只和以往經貿往來形式做出區別，更重要的是印證過去那套貿易秩序已經不實用。

鄧振中坦言，「在真的簽下去的那刻前，都不知道是不是真的」，首先是國際局勢一直在變化，二來也怕美國在簽署前隨時改變主意，加上「21世紀」是新的概念，即使台灣很有把握，但新的事情會發展出甚麼花樣都是未知數，因此他一直拜託同仁在處理上一定要快，「美國只要有訊息，隔天我們一定要回覆」，最後才順利在6月1日，誕生了台美貿易首批協定。

回想這一年，鄧振中覺得真的很不簡單，他自信地表示，「連美國都佩服在短時間可以跟台灣談起來，美國國會議員也覺得台灣很有本事」。他說，這就是台灣的「本錢」，近幾年台灣透過選舉等民主過程，藉機調整體質，包含透明化、通關等都已經達到高標準，剛好內部自然形成的改進和外部趨勢又吻合，協定就這樣談了出來。

鄧振中還透露，這是首次中、英合約文本一起生效並同時具備法律效力。過去的協定都只簽訂英文版本，我們自己再翻成中文，「從這件事彰顯台美雙方站在同等地位」。首批協定總共八大章節，從前言、初始條款到五項議題內容，台灣都提出了很多看法，美方也相當尊重。

延伸閱讀

鄧振中：台美貿易倡議 玩「大人遊戲」

鄧振中專訪》台美談判團隊首曝光 美女軍團建功

鄧振中專訪》拓國際經貿 要撒網也要多管齊下