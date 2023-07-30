鄧振中專訪》台美談判團隊首曝光 美女軍團建功

搭起「兩根重要柱子」

走進經貿辦會議室，一字排開的是從未對外曝光的台美協定「幕後功臣」，令人驚豔的是，這群肩負國家談判前線重任的要角，幾乎清一色是「美女軍團」組成，靠著這些專業的法律及經濟顧問，日以繼夜、斟字酌句，反覆雕琢出近40年來台美最具規模的談判文本，連美國人都佩服他們的毅力。

為了讓國人更了解經貿辦，總談判代表鄧振中在接受專訪時，逐一介紹這群美女刺客，「她是法務部長蔡清祥借我們的檢察官、她是德國法學博士、她是美國法學院高材生並在律師事務所待了五年…」。不得不說各個大有來頭，兼具美貌與智慧。

鄧振中分享，台美談判中有「兩根重要柱子」，一是經濟分析專業，另外就是法律專業，這也是他觀察先進國家談判的完整團隊配置。

「我就是在親眼看到美國談判規格後有了感覺，發現每次都至少有一位新聞聯絡人、一位國會聯絡人、還有一位利害團體聯繫人坐鎮，開始慢慢學習他們優點。」

鄧振中強調，談判除了最後要生出一本協定，也要觀察別人如何做事，他在這一年和美方的接觸中，學到了要更透明跟溝通，這也幫助未來台灣跟其他國家談判更為順暢。

鄧振中謙虛地把和美國成功簽署協定的功勞給了幕後團隊，副總談判代表楊珍妮在旁急忙補充，「儘管坐在談判桌的不是政委，但他每天都一直督促要怎麼做會更好，想法源源不絕，透過一枝筆、一張紙就把宏觀想法都寫出來」。

實際上，鄧振中是團隊中的定海神針，也是最不可或缺角色，每天起床第一件事就是看世界發生了甚麼事，然後把新聞貼給同仁，還會看著世界地圖思考台灣的下一步。

鄧振中超過30年公職生涯，跨越政黨和意識形態，經歷四任行政院長，在每任總統任內都受到重用，從經濟部國貿局組長當到駐美代表處副代表、國安會副秘書長，再做到經濟部長和行政院政委，對於台灣和各國的經貿關係相當熟稔，且沒有一刻鬆懈，希望在有生之年能讓國家能見度更上層樓。而對於外界的高評價，鄧振中常笑笑的說是「運氣好」。

如今台美關係來到斷交後的巔峰，鄧振中還是歸功於團隊的努力，並謙虛地表示，「經貿辦沒有花一毛錢就和美國簽了協定」，為此感到很有成就感，也會繼續為台灣經貿布局奉獻。

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