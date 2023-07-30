鄧振中：台美貿易倡議 玩「大人遊戲」

突破台灣經貿被孤立困境，首以「對等」方式建立法律結構

歷時一年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定成功簽署，並通過立法院審查。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，這次是「玩大人遊戲」，除了突破台灣被孤立的困境，更首度以「對等」的方式建立法律結構，讓企業走出去。

為了讓國人更了解國際經貿談判的現況，鄧振中帶領從未曝光的談判團隊接受本報專訪，他除了親自剖析第一手資料，更讓國人直擊台美經貿代表團談判的現場。

「台灣被壓迫習慣了，有天不被壓迫，說真的還有些不習慣。」鄧振中苦笑表示，當6月1日簽署完首批協定那一刻，才真正相信我們做到了。

鄧振中說，從國際關係來看，「台灣就是很怕被孤立」。自從1979年和美國斷交後就一蹋糊塗，一路被孤立，台灣沒有管道跟外國政府交涉，許多國家乾脆直接不跟台灣來往，導致沒有外銷市場，外交紛紛受阻。

鄧振中說，直到2002年台灣加入WTO（世界貿易組織），被孤立的問題才暫時解決。不過他話鋒一轉，「又過了20年，明明WTO應該持續確保國際經貿秩序，但卻讓提高關稅、限制進出口的情形陸續出現」，中國大陸幾乎把WTO給癱瘓，當前局勢看不出恢復的時間，才會促成我們積極想要和其他國家簽署雙邊協定的契機。

讓企業靠政府、不用靠關係

「孤立不只是一種心理感，實際上真的對企業環境不利。」鄧振中認為，我國企業很了不起，在孤立的絕境中可以找尋出路，但為了國家平衡必須考慮及面對「正在被孤立」的問題。

這次和美國簽署首批協定，已經擁有強力的法律約束力，在這基礎下進行貿易，不只讓台灣慢慢走出並解決孤立窘境，更多了一些「安定」，「對等」的談判過程，更是過去沒有的大突破，這些從全世界紛紛想跟台灣做朋友，就可以看到台灣和各國的關係正在建立。

鄧振中強調，首批協定談妥的五項議題（貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業），希望讓企業放心，未來不再依賴「關係」，而是政府都會在旁邊，不會因為任何變化就疏離，擁有應對機制。

約束力遠高於MOU、論壇

「千萬不要小看這件事情！」鄧振中說，台美簽署協定，意味著從以前的「小孩子玩家家酒」，頂多簽備忘錄或是舉辦論壇的等級，一躍成「玩大人遊戲」。在中美貿易戰、地緣政治等影響下，國際的規矩已經不一樣，如何布局到美國就顯得很重要。

鄧振中說，未來第二階段談判將先聚焦在農業、環境、勞工等三議題，這些都是長期問題，接著剩下的四項議題中，又以標準跟數位貿易最為困難。

二階談判進入三大深水區

鄧振中進一步透露，原本談判的議題中並沒有「標準」，是我方要求納入，因為資安有標準、通訊也有標準，但國際制定的標準台灣沒辦法參加，變成人家訂標準我們來遵守，明明台灣研發很強，卻不能訂標準，這是不公平的。因此希望藉由「標準」的議題多點發言權，幫助市場更能掌握脈動。即使標準千變萬化，建立起來很困難，但對產業是很重要的事情，台灣擁有很多隱形冠軍，相信一定有它的本事去訂定標準。

用隱形冠軍拿下標準制定權

至於數位貿易，鄧振中坦言，美方問題比較大，因為美國國內有一些意見，自由派人士氛圍很反對大型科技公司，因此美國需要花時間解釋給民間人士說沒有要獨厚大企業，目前在說服溝通過程，還拿不定主意。

對於何時能完成12項議題談判，鄧振中強調，經貿辦一開始就設定希望今年11月APEC經濟領袖會議前談完，雖然牽涉的議題很複雜，但仍會以年底前達陣為最高目標。

鄧振中小檔案

◎現職：行政院政委、經貿辦總談判代表

◎出生：1952年

◎學歷：美國喬治華盛頓大學比較法學碩士

◎經歷：經濟部國貿局組長、駐美代表處副代表、經濟部政次、國安會副秘書長、經濟部長

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