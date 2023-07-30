勞保局長白麗真 用數位擦亮老招牌

勞動部勞保局掌管各式社會保險、被保險人高達1,100萬人，今年初剛接任局長的白麗真更是勞保局70多年來，最年輕的首長。她不僅要延續堅定又溫柔的特質，更期盼在這數位浪潮下，透過數位轉型來擦亮勞保局的老字號招牌。

前幾年還在勞保司任內推動《勞工職業災害保險及保護法》，白麗真笑說，沒想到現在從政策規劃單位來到業務單位，整部法條在手中落實、成真，「公務員生涯20、30年，到底有多少人可以這樣從無到有推動一部法令、讓這麼多勞工可以好好被保護著」，也因此，她今年在勞保局各地辦事處「巡迴」時，也會親自解答各地同仁們對這部法令在法條文字上的疑問。

勞保局1950年初創，1960年正式成為「台灣省勞工保險局」，在1996年正式改隸行政院勞工委員會，更名為「勞工保險局」，2014年正式更名為「勞動部勞工保險局」。歷經17任總經理、4任局長，白麗真表示，勞保局是一個非常優秀且團結的團隊，身為勞保局史上最年輕的局長，她正在思考如何將「We are the best.」轉變成為「We are the smart.」，為勞保局注入更多的活力。

細數勞保局業務，從勞動部掌管的勞工保險、職災保險、勞工退休金、積欠工資墊償基金，到衛福部委託的國民年金、農委會的農民保險，合計被保險人高達1,100萬人、每月保費收入為1,900萬餘元，可以說是勞動部轄下最忙碌的業務單位。過去三年遇上COVID-19疫情，勞動部放寬認定染疫者可請領勞保普通傷病，讓勞保局業務更加繁忙，也在這時候展開了數位轉型契機。

白麗真分析，勞保局九大組的業務投入很多人力，同仁們也都很盡心盡力為民眾服務，但仔細看這些業務會發現例行性、重複性很多。她說，有一次在辦事處看到服務櫃檯同仁，遇到民眾來詢問勞保，就切換勞保介面，詢問生育給付，就要切換就保介面，就連有人來諮詢國民保險的事情，還要再切換到另一個頁面。她說，雖然看到同仁熟稔又飛快地切換畫面，心中還是會不免思考「有沒有辦法可以更簡單操作」。

要讓勞保局數位轉型，白麗真指出，當時勞保局局長鄧明斌留下了很好的網路布建與基礎，建置勞保局與其他部會的資料勾稽，讓民眾申辦業務可以更加便捷，例如從內部系統開始改變，調整包括給付、加退保等審核流程，且期待這段歷程可以線上化，讓民眾可以更方便查詢，也可以讓同仁的操作介面更直覺好用。

在給付審核部分，白麗真期待可以有更多跨機關的合作。舉例來說，通勤職災一直都是勞保局職災給付業務的大宗，如果可以橫向勾稽衛福部來確認電子病歷、與監理站確認無重大違規事項，這樣不僅可以減少民眾在各政府機關穿梭申請資料的時間，也能讓給付更快發到民眾手上，實現「聰明審核」。

跨機關的合作不止於一般業務，白麗真坦言，現在很多政策要貼近時事、要有更多應用，例如將勞保局的相關資料，與教育部的大專畢業生資料庫、內政部的戶政或戶役政資料，可以交叉比多出更多有用的趨勢作為政策參考之用。她希望勞保局可以繼續「內外兼備」，對內是穩定隨時代發展、對外則是提供給民眾更多方便的服務。

展望未來，白麗真表示，其實上任後經提醒，才發現自己是最年輕的局長，但年輕有年輕的好處，「隨時多想一下、多做一點，畢竟公務員都有一個想為民服務的心」。她現在站在70多年的平穩大船上，在前人的經驗與基礎下前行，希望能借助更多輔助工具，讓勞保局變得更聰明。

親力親為 為勞保局注入新活力

白麗真為財務金融背景出身，進入勞動部（前身勞委會）後一直待在勞動保險領域，2020年升任勞動部勞工保險司司長、2021年勞動部主任秘書，今年初更在勞保局前局長陳琄退休後，接下勞保局局長的位子。她親力親為的活力特質，「有些事情要花時間、或是起步較晚，但沒關係，我們就加快腳步」。

上任後，白麗真除了熟悉業務，也開始去勞保局各地辦事處走動，了解各地辦事處的業務情況，更重要的是，由於勞保局業務日益擴大，但各地辦事處可能現有廳舍空間不敷使用，她也會親自去辦事處繞繞、體驗一下民眾來洽公的感受。

白麗真坦言，勞保局的廳舍空間有限，有些是自有廳舍、有些是承租空間使用，很多辦事處已經使用50、60年，確實很多動線都要重新評估，在經費有限的情況下，她仍然希望能在有限空間內調整最好的配置，讓同仁工作方便、民眾洽公舒服

「要打破可行或不可行的想法。」她解釋，勞保局的責任很重大，在業務處理上有很多眉角，但要找到一個目標，達到這目標中間的路徑都可以修正，只要目標是對的，就應該要往那方向前進。

白麗真笑稱，自己是「好奇寶寶」，有什麼問題都會走到哪、問到哪。勞保局同仁也透露，她非常講究細節，有時候只是一項很平常業務，她也會多問上兩句，甚至會反問同仁「你覺得這法條該怎麼解讀」，感受得到她希望怎麼樣民眾可以更方便、同仁可以更快完成業務，也有同仁說，她一直鼓勵在業務上能激盪出更多的創意，讓這些例行業務有更多想像的空間，確實感受到這個最年輕的局長為勞保局帶來的新活力。

白麗真小檔案

◎現職：勞動部勞工保險局局長

◎星座：處女座

◎學歷：國立臺灣大學經濟學系學士、國立臺灣大學財務金融學研究所碩士

◎經歷：行政院勞工委員會勞工保險處科長、勞動部勞動保險司專門委員、勞動部勞動保險司副司長、勞動部勞動保險司司長、勞動部主任秘書