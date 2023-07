勞保局長白麗真 用數位擦亮老招牌

勞動部勞保局掌管各式社會保險、被保險人高達1,100萬人,今年初剛接任局長的白麗真更是勞保局70多年來,最年輕的首長。她不僅要延續堅定又溫柔的特質,更期盼在這數位浪潮下,透過數位轉型來擦亮勞保局的老字號招牌。

前幾年還在勞保司任內推動《勞工職業災害保險及保護法》,白麗真笑說,沒想到現在從政策規劃單位來到業務單位,整部法條在手中落實、成真,「公務員生涯20、30年,到底有多少人可以這樣從無到有推動一部法令、讓這麼多勞工可以好好被保護著」,也因此,她今年在勞保局各地辦事處「巡迴」時,也會親自解答各地同仁們對這部法令在法條文字上的疑問。

勞保局1950年初創,1960年正式成為「台灣省勞工保險局」,在1996年正式改隸行政院勞工委員會,更名為「勞工保險局」,2014年正式更名為「勞動部勞工保險局」。歷經17任總經理、4任局長,白麗真表示,勞保局是一個非常優秀且團結的團隊,身為勞保局史上最年輕的局長,她正在思考如何將「We are the best.」轉變成為「We are the smart.」,為勞保局注入更多的活力。

細數勞保局業務,從勞動部掌管的勞工保險、職災保險、勞工退休金、積欠工資墊償基金,到衛福部委託的國民年金、農委會的農民保險,合計被保險人高達1,100萬人、每月保費收入為1,900萬餘元,可以說是勞動部轄下最忙碌的業務單位。過去三年遇上COVID-19疫情,勞動部放寬認定染疫者可請領勞保普通傷病,讓勞保局業務更加繁忙,也在這時候展開了數位轉型契機。

白麗真分析,勞保局九大組的業務投入很多人力,同仁們也都很盡心盡力為民眾服務,但仔細看這些業務會發現例行性、重複性很多。她說,有一次在辦事處看到服務櫃檯同仁,遇到民眾來詢問勞保,就切換勞保介面,詢問生育給付,就要切換就保介面,就連有人來諮詢國民保險的事情,還要再切換到另一個頁面。她說,雖然看到同仁熟稔又飛快地切換畫面,心中還是會不免思考「有沒有辦法可以更簡單操作」。

要讓勞保局數位轉型,白麗真指出,當時勞保局局長鄧明斌留下了很好的網路布建與基礎,建置勞保局與其他部會的資料勾稽,讓民眾申辦業務可以更加便捷,例如從內部系統開始改變,調整包括給付、加退保等審核流程,且期待這段歷程可以線上化,讓民眾可以更方便查詢,也可以讓同仁的操作介面更直覺好用。

在給付審核部分,白麗真期待可以有更多跨機關的合作。舉例來說,通勤職災一直都是勞保局職災給付業務的大宗,如果可以橫向勾稽衛福部來確認電子病歷、與監理站確認無重大違規事項,這樣不僅可以減少民眾在各政府機關穿梭申請資料的時間,也能讓給付更快發到民眾手上,實現「聰明審核」。

跨機關的合作不止於一般業務,白麗真坦言,現在很多政策要貼近時事、要有更多應用,例如將勞保局的相關資料,與教育部的大專畢業生資料庫、內政部的戶政或戶役政資料,可以交叉比多出更多有用的趨勢作為政策參考之用。她希望勞保局可以繼續「內外兼備」,對內是穩定隨時代發展、對外則是提供給民眾更多方便的服務。

展望未來,白麗真表示,其實上任後經提醒,才發現自己是最年輕的局長,但年輕有年輕的好處,「隨時多想一下、多做一點,畢竟公務員都有一個想為民服務的心」。她現在站在70多年的平穩大船上,在前人的經驗與基礎下前行,希望能借助更多輔助工具,讓勞保局變得更聰明。

親力親為 為勞保局注入新活力

白麗真為財務金融背景出身,進入勞動部(前身勞委會)後一直待在勞動保險領域,2020年升任勞動部勞工保險司司長、2021年勞動部主任秘書,今年初更在勞保局前局長陳琄退休後,接下勞保局局長的位子。她親力親為的活力特質,「有些事情要花時間、或是起步較晚,但沒關係,我們就加快腳步」。

上任後,白麗真除了熟悉業務,也開始去勞保局各地辦事處走動,了解各地辦事處的業務情況,更重要的是,由於勞保局業務日益擴大,但各地辦事處可能現有廳舍空間不敷使用,她也會親自去辦事處繞繞、體驗一下民眾來洽公的感受。

白麗真坦言,勞保局的廳舍空間有限,有些是自有廳舍、有些是承租空間使用,很多辦事處已經使用50、60年,確實很多動線都要重新評估,在經費有限的情況下,她仍然希望能在有限空間內調整最好的配置,讓同仁工作方便、民眾洽公舒服

「要打破可行或不可行的想法。」她解釋,勞保局的責任很重大,在業務處理上有很多眉角,但要找到一個目標,達到這目標中間的路徑都可以修正,只要目標是對的,就應該要往那方向前進。

白麗真笑稱,自己是「好奇寶寶」,有什麼問題都會走到哪、問到哪。勞保局同仁也透露,她非常講究細節,有時候只是一項很平常業務,她也會多問上兩句,甚至會反問同仁「你覺得這法條該怎麼解讀」,感受得到她希望怎麼樣民眾可以更方便、同仁可以更快完成業務,也有同仁說,她一直鼓勵在業務上能激盪出更多的創意,讓這些例行業務有更多想像的空間,確實感受到這個最年輕的局長為勞保局帶來的新活力。

白麗真小檔案

◎現職:勞動部勞工保險局局長

◎星座:處女座

◎學歷:國立臺灣大學經濟學系學士、國立臺灣大學財務金融學研究所碩士

◎經歷:行政院勞工委員會勞工保險處科長、勞動部勞動保險司專門委員、勞動部勞動保險司副司長、勞動部勞動保險司司長、勞動部主任秘書