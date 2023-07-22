蔡孟良用溫暖的心 解決缺工問題

站在台上賣力地說明著解決缺工的就業方案，這是勞動部勞動力發展署署長蔡孟良過去一年多以來，最常被看到的模樣。他勇於任事，不管是遇到難解的服務業缺工、或者是開放製造業移工，總是能在政策收放間找到最有溫度的解決之道，更是勞動部在面對勞動力難題時的重要戰將。

蔡孟良的職涯，是從行政院勞工委員會職業訓練局外勞作業組開始做起，一路向上，2021年9月升任署長，至今已兩年多，為勞動力發展署帶來許多新氣象。與他共事過的長官，皆對他讚不絕口，做事認真、有條理，主動積極，「事情只要交辦給他，就會獲得95分以上的高標準成果」；在同仁眼中，他則是一個嚴格但有溫度的長官，每一件與民眾的事情，都要求同仁要了解細節、掌握進度，甚至主動提出政策要有溫度，「每一項計畫都要真正讓民眾有感」。

在COVID-19疫情期間，台灣面臨不少就業市場的問題，包括移工無法入境導致產業移工與社福移工制度受到挑戰，國內房市熱、廠商回台建廠也加劇營造業缺工問題，甚至在疫情結束後，台灣面臨近20年來最大的缺工潮，低門檻的旅宿業、餐飲業居然也高掛徵人廣告，哀嚎找不到勞工之際，也希望勞動部可以開放移工。

於是，蔡孟良與發展署同仁們幾乎沒有停歇的轉為戰鬥模式，大刀闊斧地推出多項計畫，從主動媒合勞動力，到調整就業獎勵與僱用獎助，甚至搭配疫後條例，直接攜手跨部會進行擴大就業計畫，同步調整雇主端、勞工端。

面對國內少子化、高齡化現象帶來的勞動力問題，蔡孟良並不閃過，在製造業、營造業、長照、農林漁牧業的移工制度，他也在溝通後選擇適度開放。這也讓更多服務業大老闆開始疾呼「服務業也需要移工」。面對業者們排山倒海而來的聲音，他選擇扛下了這壓力，因為在他心中還有一群相對弱勢的勞工。

蔡孟良反問，「那些服務業都是我們二度就業婦女、中高齡及高齡勞動者最常就業的行業，如果開放了移工，那這些人該怎麼辦？」在推動政策、走向必要開放的同時，他仍心繫那些因為家務、年齡、體力等因素，必須選擇有更多彈性的勞動者。

就像是發展署日前修正的服裝儀容整備服務計畫，是以關懷弱勢民眾在面試時的服裝儀容需求為出發，但近10年沒有配合通膨調整，也是蔡孟良一句話、提醒同仁「我們是不是應該要做得更多」，因此提出檢討，讓補貼隨物價調整，更加發交通費與餐費，解決了第一線就服員常會自掏腰包補貼弱勢者的為難、也增加了這些弱勢者主動讓就業站追蹤的意願。

提到對發展署的期許，蔡孟良表示，他常常提醒同仁「不要把自己當作政府單位，要當作就業服務的供給者」，當客戶，也就是勞資雙方，都滿意服務時，才是一個成功的服務。他也認為，發展署不論是就業服務、職業訓練、外國勞動力、特殊對象等業務，都應該主動發掘民眾需要的業務，並且保持與社會對話，透過觀察來發現問題、並提出合理的對策來解決問題。

「解決問題也不只是沿用舊方法來做。」他笑說，不斷鼓勵同仁創新、不要受到框架影響，這一、兩年也看到發展署同仁帶著各單位團隊的努力下，整個署也非常大的創新，改變讓全國民眾都看得見。

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