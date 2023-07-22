胡湘麒被動元件戰將 有套經營「勝」經

身材高挑、一頭銀亮有型的白髮，看不出能率網通董事長胡湘麒，已屆耳順之年，雖任職能率集團相當久，但與被動元件行業有很深的淵源，胡湘麒對這個他洞悉已久的產業發展，總能侃侃而談。

1961年出生的胡湘麒，曾任職於國巨。國巨在2001年以新台幣180億元併購飛利浦被動元件事業部，胡湘麒則在2006年加入國巨集團，歷經國巨擠進全球前三大MLCC廠的傳奇歷史，一路做到國巨產品事業群總經理，在國巨任職時期，就曾經評估過KOA、太陽誘電等國際大廠的跨國合併案，以併購拉高競爭門檻的策略在當時可說是相當時髦。

轉赴能率集團之後，胡湘麒沒離開被動元件行業，於2010年成立能遠國際，能率網通持股50％，胡湘麒個人及晶片電阻廠天二科技合計持有50％股份；能遠國際資本額僅9,400萬元，年營收達8億～10億元，以只有十多個業務的狀況下，平均每個業務創造的產值之高，以過去幾年每股稅後純益達7～10元來看，堪稱是能率網通旗下不折不扣的小金雞。

攤開能遠國際的官網，華科事業群（PSA事業群）的佳邦、久尹、信昌電均為其合作夥伴，能遠國際也是信昌電前三大客戶，胡湘麒出身國巨，然而離開國巨之後的胡湘麒與PSA的關係似乎更為緊密；7月1日開始，PSA旗下被動元件公司總座換將，華新科、信昌電、佳邦、久尹新任總經理同日履新，雖然是集團內的職務調整，但是胡湘麒看好PSA走向年輕化的人事布局，以雙方長期合作的默契，相信未來可望共好發展。

台股中掛牌的被動元件代理商不多，只有日電貿、堡達、蜜望實等業者，均為穩健配息的投資標的，能遠國際IPO之後，可望進一步壯大被動元件通路商的掛牌陣容，「能遠國際未來不排除再增資或是併購，以擴大股本」胡湘麒說。

在電子零件事業之外，胡湘麒41歲時就有心肌梗塞的病史，因此體認運動的重要性，因此除了跑步、玩三鐵，胡湘麒也順勢將營運觸角延伸至運動事業，能率網通轉投資的系通科技（更名為正能量智能），今年第二季收購正能量運動（股）公司，從過去單純生產智能運動裝置垮入運動整合平台，去年度轉虧為盈，胡湘麒把熱愛的運動變成賺錢的事業。

綜觀能率網通轉投資公司，去年除了精能光學（生產隱形眼鏡）因產線搬遷，導致小虧3,000萬元之外，其餘事業皆繳出獲利成績單，精能光學的產線將重新認證，預計8月重新投入量產。胡湘麒說，今年營收目標約6,000萬元，與去年度的7,000萬元相較，完全不像產線搬遷影響產能的公司。

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