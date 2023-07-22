郭雅慧翻新老店 邁向百年企業之路

沖床大廠協易機械股價沉寂了十多年，直到去年以伺服沖床打入歐洲，也切入日本電動車相關汽車零組件設備供應鏈系迎來轉型契機，反映在股價上，5月中旬起漲以來短短二個月，漲幅逾2倍，成為工具機業小飆股。之所以能夠讓老店翻新，董事長郭雅慧是推動轉型的關鍵人物。

一直都有機械業最美麗董事長之稱的郭雅慧，打破了此一行業向來都被冠上「黑手」產業，並由男人當家的刻板印象。身為家中長女的她，從小就會目標管理，大學念會計，畢業後，進入當時代理BALLY品牌的瑞士商Cosa Liebermann公司擔任會計的工作，花一年補習考托福，申請到紐約佩斯（PACE）大學。1993年取得工商管理碩士後沒多久，就進入協易工作，負責外銷業務，2000年更在美國設子公司，負責北美業務。

2008年爆發雷曼兄弟債的危機事件，引爆了全球金融風暴，協易也出現虧損，此時的郭雅慧，接獲父親－協易創辦人郭勝雄一通電話，就拎著一只行李箱匆忙趕回台灣，正式接掌一家比她年紀還大的企業。

郭雅慧回想起回台初期，每天工作12～18小時，終於挺過接班以來的裁員、減薪陣痛期，2010年協易終於轉虧為盈，更在公司在內部持續進行變革。

在她的主導下，協易很早就開始使用數位工具，運用在管理工單、派工、服務案件管理及遠端協作等領域，以滿足現代多元方式溝通管道的報修需求，而且透過線上派工，可以留下完整的報修紀錄，有效降低人工紙本作業的錯誤，提供報表掌握維修統計數據，降低出差成本及減少維修延遲等目標。

產品更是郭雅慧推動轉型的重點項目，協易機也從傳統沖床轉型發展，成為標榜節能的伺服沖床，去年底，又獲歐盟CE認證，打入歐洲電動車及家用品設備供應鏈，並搶進美國家電及日本汽車零組件廠的設備供應鏈體系。

而為了因應新發展的電動車，講究輕量化的趨勢，協易挹注心力開發的伺服沖床，已做到可對應超高張力鋼板、鋁材和其他複合材料等難成型特性或異材質。

公司穩定下來後，她終於有時間照顧自己，平常又是騎自行車、又是健身，甚至還跑去學鋼琴及薩克斯風等樂器，紓解工作壓力，而興趣多元的她喜歡上高爾夫之後，更透過這項興趣建立了人脈關係。

協易近年營運上軌道，加上家族沒有第三代可以接班，不少同業頗感興趣，頻頻向郭雅慧招手談合作。對此，郭雅慧反而不著急，她在去年11月公司舉行60周年慶時，首度提出未來經營以「持續推動邁向百年工藝企業」、「ESG遠景工程」的雙永續為主軸，要大量培養專業經理人接班，讓協易機械邁向百年企業之路。

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