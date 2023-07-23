台灣虎航陳漢銘專訪》最年輕航空董座 激發團隊狼性

台灣虎航由業界最年輕董座、44歲的陳漢銘，帶領平均年齡32歲的團隊，這個航空業最年輕的組合，在疫後復甦的速度也是最快，跟陳漢銘有一套激發團隊狼性，不斷超越自己的管理哲學有關！



陳漢銘強調，身為主事者不能鬆手，傳遞出去的力道才會讓同仁有感。例如，虎航6月營收10.9億元創單月新高，財報公告當天人在美國的陳漢銘，一通電話就打回公司說不滿意，因為距離原訂月營收目標11億元，差0.1億都不行。



他認為，帶領年輕人最重要是說服他們買單，就會歡喜做、甘願受。在疫情期間，他看到虎航人的狼性，想要超車自己的企圖，接下來暑假旺季要拚出顯著成長，為虎航8月創新板掛牌上市預埋伏筆。



算算，陳漢銘接任虎航董座逾三年，上任就碰到疫情，各國邊境封鎖，航空業停擺，讓他措手不及，但冷靜面對後，他開始優化機隊、航網，並以「變形蟲管理」打破部門跟階級的隔閡，讓每位同仁都有話語權。



有次他買了一堆鹽酥雞，同仁邊吃邊腦力激盪，將鹽酥雞變成人氣機上餐；又如他接受同仁建議，與台灣樂天桃猿棒球隊合作，爭取在捕手護具上秀出虎航logo提高曝光率。



陳漢銘也是虎航首位有飛行執照的董座，常被讚帥，他也開玩笑自稱以帥走天下。他敢要求也肯給回饋，在今年虎航春酒上，他自彈自唱表演自娛娛人。早在他擔任華航董事時，就有「航空業鋼琴王子」的稱號。彈鋼琴對他來說，是紓壓與興趣，他有絕對音感，只要聽過能哼出旋律，就能彈奏出來。

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