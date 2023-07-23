台灣虎航陳漢銘專訪》穩居日本王 搶攻日人來台新藍海

台灣虎航是飛航日本、韓國航點最多的國籍航空，董座陳漢銘強調，持續站穩「日本王」的定位與角色不容取代，繼成為國人赴日、韓觀光最大受惠者之後，下半年將反向推動日、韓來台觀光；隨日本國內旅遊補助6月到期，日本觀光客可望瘋海外旅遊，虎航與台灣樂天集團、日本各縣廳等合作掌握先機。



虎航目前國籍旅客占7成、外籍旅客占3成，市場估計日本線貢獻虎航營收逾7成，公司已評估開闢青森、秋田、長崎等日本航點。



截至7月，台虎現飛27個航點、34條航線，瞄準日（16點）、韓（5點）、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，包括泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線，拓展新航線新千歲、新瀉，韓國由台中、高雄出發到濟州、釜山、金浦等。



其中，日本又是虎航重中之重，國人一年赴日約490萬人次，未來增長有限，但日本來台一年僅160萬人次，是虎航未來營運增長、獲利進補的新藍海。



除了綿密航網，虎航與台灣樂天集團全面合作，除推出聯名信用卡，台灣樂天信用卡、樂天桃猿棒球隊也跟虎航合作；樂天旅遊是樂天在日本最大事業體、線上購票重要系統，現在也可以購買台灣虎航機票享折扣，讓虎航快速打入日本人的生活圈。



虎航另一個祕密武器是有一群日本縣廳知事等夥伴，具有台日攜手挺過疫情的革命情感，未來可望一起共創市場。

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