台灣虎航陳漢銘專訪》高票價紅利 農曆年後恐不再

當許多航空業者釋出樂觀訊息，高喊高票價、高載客率可能延續到明年、甚至後年之際，台灣虎航董座陳漢銘卻在6月對內發出警語，「不要認為明年會像今年這麼好」，他保守估計，好光景看到農曆年，理由是明年大陸航線恢復、全球旅運供需恢復正常後，市場可能沒這麼好，「我希望我看錯！但現在就要未雨綢繆。」虎航已開始新闢藍海市場，創造第二條成長曲線。



疫後從油價、匯價劇烈變動，到場站人力、服務成本攀升，都助漲高票價，加上疫後旅運需求大增帶來高載客率，讓航空業迎來獲利黃金期。下半年迎接疫後第一個暑假，以及年底的滑雪季、農曆年，客運市場依舊看好，虎航擁有亞洲區域航線便利的旅遊選擇，加上票價比疫前貴6成，今年可望受惠高票價、高乘載率，業績挑戰新高。



陳漢銘強調，航空業變數多，靠天吃飯，需要保守預測，讓團隊保持戰鬥力，加上疫後市場洗牌，出現新的低成本航空，光是泰國就新成立四家低成本航空，包括泰酷航空（Really cool）預計12月開航，虎航已擬定超越自己的第二個十年計畫。



虎航擬定四大策略，包括1、以直飛二、三線航點拓展新點等方式優化航線，對抗外籍低成本航空轉接國內線；2、增加航班維持市占率和競爭力，強化「旅客便」優勢；3、開發商務、移工、外配與轉機客，另與樂天集團合作，擴大日本等外籍旅客來台比例，創造第二成長曲線。



4、發展「複合式空中商城」，在官網整合購票、機上餐、免稅品、訂房、保險、旅遊行程、宅配等串接平台，結合會員資料、應用AI分析，達到多元服務、精準行銷、增加客戶黏著度。



虎航居國內航空業每股獲利王，除了靠開發新航點，也擴充機上特色、多元服務滿足旅客便利，賺到許多過去沒有的利潤，例如餐食提升和多元化，與台灣鹽酥雞、米其林綠星的小小樹食合作機上餐，目前附加收入貢獻營收占比近20％。



陳漢銘強調，當供需恢復正常，市場沒那麼好、票價調整後，持盈保泰是虎航的重點。隨出境市場逐漸飽和，將爭取更多國際旅客來台，日、韓旅客來台都有成長空間。



虎航在日、韓等東北亞航線獲利佳，但不會把雞蛋都放在一個籃子，持續推進泰國、越南等東南亞市場，開發具潛力、尚沒有直航的獨飛新航線，包括5月開航桃園-普吉島、6月底開航高雄-金浦，下一步要擴大越南等市場。

延伸閱讀

虎航疫後高飛 陳漢銘以低成本賺高獲利

台灣虎航陳漢銘專訪》最年輕航空董座 激發團隊狼性

台灣虎航陳漢銘專訪》穩居日本王 搶攻日人來台新藍海