虎航疫後高飛 陳漢銘以低成本賺高獲利

台灣虎航疫後復甦一飛沖天，首季每股獲利1.07元不僅創新高，也賺贏國內傳統航空。虎航股價21日來到47.05元，穩居航空股王；8月將在創新板掛牌上市，如何「機票變股票」，吸引更多股東進場是焦點。



台灣虎航董座陳漢銘強調，疫情造成全球不少低成本航空公司倒閉，市場重新洗牌，虎航挺過疫情，疫後展現恢復速度和力道，是投資人會買單、最好上市的時機，而關鍵就在「四個堅持」。



虎航在疫情期間連虧三年，仍說服大股東華航增資，按計畫換新機隊、回購品牌、創新行銷、堅持上市，待疫後復甦就有即戰力打仗，6月、上半年營收創新高，7、8月暑假旺季續戰新高，法人估虎航今年EPS有機會挑戰5元以上。

著手創造第二條成長曲線



展望後市，陳漢銘以10字定調：「只有虎航可以超越虎航」，對明年審慎樂觀，但近期也對團隊發出警語，不要認為明年像今年這麼好，已著手創造第二條成長曲線、開闢新藍海市場因應。以下為專訪摘要整理。



問：虎航將在9月邁入第十年，請分享重要發展里程。



答：我們以十年時間證明自己的市場價值。虎航是台灣第一家也是唯一的低成本航空公司（Low-cost carrier），回首來時路充滿挑戰，就像電競一路打怪升級，關關難過關關過！



LCC經營模式在國際行之有年，在亞洲尤其台灣還是陌生，國人長年習慣傳統航空全包式服務，加上LCC翻譯成廉航，多少誤導大眾觀感。實際上，虎航嚴控營運成本，將傳統機票模式拆解成附加元件，讓旅客依照需求選購需要服務，落實由旅客定義自己的旅行。



2017年華航從欣丰虎航買回10％股權，台灣虎航成為100％子公司後，重新檢視航網並做調整，逐漸轉虧為盈，2018、2019年每股賺逾4元，被稱為華航小金雞。



但在2019底登錄興櫃準備大展拳腳之際，碰到疫情爆發，全球旅運市場停擺三年，虎航瞬間轉虧，為求生存挑戰不可能任務，包括首家使用單走道客機執行客艙載貨、把飛機與航空組員租給華信航空等，同時維持品牌曝光度，許多創舉引起討論，包括微旅行、NFT等，也帶來另類收入，讓虎航熬過疫情。



去年10月13日台灣邊境解封，虎航是首個免居隔抵台的航班，並在16日搶頭香率先開出新千歲新航點，第一個飛日本新千歲，班班爆滿賺到冬季滑雪商機。



問：虎航復甦力道勝過全航的關鍵？母集團華航的增資支持？



答：全球旅遊恢復速度比預期快，虎航在疫情期間做足準備，優化航網航班、買回「Tigerair」為全球唯一使用的自有品牌，引進全台首架A320neo並汰舊換新4架，運用極扁平化組織靈活應變，因此在解封復甦後發揮即戰力搶市。



以快速復甦爭取華航增資



虎航疫情期間每月虧損2、3億元，向母集團華航爭取增資支持，我的說帖就是讓華航相信，虎航疫後復甦速度會最快，比全航還快，這點我們確實做到了！



虎航人員精簡、決策快速，聚焦在五小時內飛得到的航點，看好日、韓、越、澳門等市場先復甦，並因應疫後旅遊型態改變調整策略：



一是押寶疫後出遊優先選擇區域航線。剛解封開放，人們對配戴口罩、感染都沒有把握，像澳門、濟州島飛行1.5、3.5小時試水溫的旅遊會先浮現，果不其然，疫後看到許多年輕人先搭機出去，之後再帶小孩、父母出國，帶動亞洲區域航線短航程商機。



二是人們對疫後每一趟旅遊更顯珍惜，想要深入、天數拉長慢慢玩的人變多；三是東京、大阪等大航點旅客可能都去過了，且人口密集怕感染，紛紛轉往二、三線城市。四是虎航機票最經濟實惠，經歷疫情讓人們荷包縮水，更愛比價，我們賣裸票，機內服務依需求計價，要吃餐或加買行李拖運費另計。



據市調，疫後75％的旅客傾向自助旅行、6成喜歡深度旅行，最想前往國家首推日本。虎航是飛日、韓最多航點的國籍航空，持續拓展直飛二、三線航點，對了旅客胃口。



毛利率勝過航空雙雄



問：虎航首季營業毛利率高於航空雙雄的關鍵？



答：用力擰出獲利是LCC的DNA，今年第一季虎航營業毛利率達29.9％，高於長榮航的20.8％、華航的12.2％。虎航毛利率高，除了低成本航空操作靈活，相對於全航，虎航在疫情期間持續優化，找到最快恢復、對旅運最負責任的方法。



虎航今年2架租機歸還，現有13架機隊營運規模恰好滿足旅運需求；預計2027年前交付11架新機，完成機隊汰舊換新後，機隊規模達15架（租機8架、購機7架），屆時虎航平均機齡3.5年，年輕機隊將成為競爭優勢。

陳漢銘小檔案

◎現職：台灣虎航董事長

◎出生：1979年出生，目前航空界最年輕董座

◎學歷：英國伯明罕城市大學企業管理碩士

◎經歷：華航董事、博宇開發董事長、勤泰軸承董事

◎興趣、嗜好：耍帥、彈琴，有「航空界鋼琴王子」之稱

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