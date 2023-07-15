徐振志 功力扎實回歸半導體業界

外資圈戰將徐振志2005年從半導體業界轉戰外資，賣方法人生涯一待17年，多次針對台積電提出的遠見令市場印象深刻，2022年短暫轉往對沖基金任職，2023年華麗轉身，將擔任外商半導體設備公司的台灣區總經理，重新回歸熱愛的半導體業界。

徐振志的職場生涯其實並非一帆風順。他回憶，2005年離開科學園區轉投摩根大通證券，憑藉業界的專業知識進入金融領域，2008年轉到投行部門，主要工作內容為客戶關係管理，自認是他的強項，卻遇到衝擊全球市場的金融海嘯，由於當時小兒子才出生，讓他深深體會到生存的壓力。徐振志甚至一度做過研究產業的自由工作者，所幸，2010年時，花旗環球證券半導體研究單位恰好出現職缺，得以有機會在花旗環球奉獻12年青春，扎實的基本面研究功力，屢屢牽動國際資金布局，立下無數戰功。

以台灣半導體產業最重要的晶圓代工龍頭台積電為例，徐振志於2019年3月態度由樂觀升級為強力樂觀，當時在台積電股價230元時，喊出台積電合理股價300元，附帶「五年內創造翻倍報酬」期望，台積電股價短短一年半即翻倍，還不算現金股利，光是資本利得就直接達標報酬百分百，徐振志這波領先市場操作，迄今為買方法人津津樂道，連帶地，台積電開啟大行情後，徐振志每每提出的新看法，亦引領機構法人資金挪動。

將時間回推到更遠以前，回顧2010年加入花旗環球證券接手半導體研究，開啟台積電基本面研究時徐振志就直言：傳統思維不管用，台積電就是要走一個科技大循環！當時台積電股價不到60元，2011年起開始發動，可見徐振志目光長遠、且不隨市場短線波動起舞的研究風格，多年以來始終如一。

脫離熟悉多年的金融圈研究工作，面對再度回到竹科、擔任外商半導體設備公司台灣區總經理的職涯新篇章，徐振志談到，以前從工程師做起，到涉足行銷、業務，曾創立自己的半導體公司，偏重技術與業務面向，後來2005年開啟研究端職場人生，著重的是最後的財務數字、營運績效，當時他就常常在思考，如果自己身為企業的管理職，有沒有可能讓營運的成果更漂亮？

正是這樣兼顧技術、業務、數字、績效、管理的全面性想法，加上徐振志在半導體產業數十年如一日的耕耘，讓再度投身半導體業界的機會來敲門。放眼新工作挑戰，徐振志認為，一路走來的職場累積，各種角色轉換讓他學會懷抱設身處地的心態，期許運用在賣方法人（sellside）時期的研究與管理經驗，同步提升公司業務、營運與管理層面，繼續讓「小小的種子開出特別的花」。