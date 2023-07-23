永佳捷蔡定憲 平價策略擦亮新品牌

做對消費者有利的事，就不會被市場背離

寶佳機構與永大前董事長許作名在永大經營權之爭敗下陣後，成立永佳捷科技，以新兵之姿、平價策略，大挖國內電梯三大廠牆角，延攬擁有電梯33年資歷的蔡定憲擔任總經理。蔡定憲表示，永佳捷是「新品牌、老靈魂」，自許成為「台灣最專業電梯改造方案」品牌，「只要做對消費者有利的事，就不會被市場背離」。

蔡定憲在永大電機有33年資歷，從工廠生產管理基層做起，在台灣22年、大陸10年，最高擔任永大電梯採購、安裝維修、製造部門的總經理，由於日立取得永大經營權、接手營運，他覺得，外資企業經營理念以利潤和成本控管導向，難免有有志難伸的感慨。

他認為，國內電梯市場表面上看來大廠獨大，但在消費者端的經營並不穩固，也沒有提供足夠的高性價比的服務。在過去大陸市場老主管許作名的招手下，蔡定憲毅然決定跨出舒適圈、投身新品牌，實現過去理想。

永佳捷正式成立半年來，蔡定憲說，原本預期新梯接單不那麼順利，不過電梯業務三大領域新梯、汰舊換新、維保新訂單數量「遠超過成立之初預期」，這也證明，當時設定的平價策略、主攻價格敏感帶客戶的經營方向是正確的。

永佳捷電梯祭出比市場有感更優惠的價格，新梯價格僅約市場價格70％～85％、維修保養價格價市場價格70％，確實吸引不少對電梯品牌忠誠度不高、「價格敏感帶」的建商、社區大樓管委會客戶，轉向嘗試新品牌。

目前永佳捷新梯訂單有800多台，大股東寶佳約占2成，寶佳舊有的永大訂單並未換約，但未來寶佳的訂單效益會慢慢顯現，也有不少新客戶是建商介紹建商，客戶分布以中南部的別墅梯為大宗，明年出貨量預估大增至1,500台；在汰舊換新市場上，更是大挖大廠牆角，目前已經有近50個汰改的案場，蔡定憲表示，雖然市場仍有不少客戶有認為大廠技術好、服務好的品牌迷思，有了實績，對後續成長更具信心。

永佳捷的平價策略優勢更反應在維保市場上，透過平價和「隨叩隨到」的快捷服務，加上持續併購一些中小型電梯維保公司，快速擴大維保版圖，目前維保台數已達2,000台。

蔡定憲表示，全台每年約有1.5萬台的電梯需求，其中三大電梯廠約有6成的市占率，永佳捷的竄起，對大廠穩固的市場版圖影響不算太大，大廠原本鎖定的市場原本即不是永佳捷設定的市場，不過對於原本每年出貨數百至上千台電梯的二、三線電梯廠衝擊頗大。

而過去幾年房市大好、營建缺工嚴重，同樣的情形也發生在電梯市場，由於建案工期拖長，加上電梯工源缺乏，尤其在建築興建量體大增下，缺工問題更被凸顯，導致不少電梯安裝進度遞延，蔡定憲表示，目前永佳捷有120名員工，不少高階主管和技術人員都來自其他日本、本土大廠，因應訂單大增，明年電梯出貨會成長至到1,500台，目前人力將嚴重不足，因此也祭出高於同業的薪資挖角搶人，人力至少要擴增至200人，希望為電梯產業的從業人員開啟另一扇窗。

導入智能化 放眼海內外市場

永佳捷董事長許作名在結合寶佳爭奪永大經營權失利後，自立門戶成立新品牌，大股東寶佳機構挹注資金、人脈，更展現行動主義、異業結盟，期許將永佳捷電梯打造為安全、智能、透明化的維修平台，除了台灣市場，未來也希望將版圖延伸至大陸、歐美、紐澳。

永佳捷總經理蔡定憲表示，永佳捷有自己的技術團隊、開自己的規格，主要核心零部件如控制系統、主機由台灣自產，其餘供應鏈零部件則是委外生產。而永佳捷最大的優勢就是擁有年輕、創新的團隊，提供智能化商品，未來在無人化、AI、智慧宅的趨勢下，希望以智能為主要訴求的永佳捷電梯，成為建商、社區首選。

蔡定憲指出，電梯功能在近年已有長足的進步，永佳捷雖然是市場新進者，但透過異業結盟合作，導入高性價比的智能化電梯產品，全配備24小時遠端安全守護、GPS 保修人員定位與智能手機維保、App即時互動，減少停梯故障風險，而這些附加功能的「標配」，在同業多為需加價購買的選配。

以智能化為主要賣點的永佳捷，與台灣地震感測器龍頭三聯科技合作開發的數位感測器放置電梯機房，當地震來襲時，能監測建物所承受的震波強度判讀建物是否安全，最近樓層開啟逃生、監測建物震波強度判讀建物安全預警保障。

永佳捷也與春虹建設所投資的視銳光科技「人臉辨識2.0」合作，消費者只要經掃描感應臉部後，電梯自動開門設定到達樓層，全程無須再用磁扣解鎖用手按樓層，降低隱私權外洩疑慮。此外，和永彰科技獨家專利的keyless電子門鎖合作，結合電梯呼梯，讓消費者回家享受貴賓般待遇，免接觸一路順暢。

此外，在永佳捷在大陸市場力推「電梯維修保養共享平台」App，創造住戶、維保技師、平台三方合理獲利的智能平台。

蔡定憲小檔案

◎現職：永佳捷科技總經理

◎出生：1969年

◎經歷：吉億電機有限公司(主機、基板公司)總經理、永大電梯集團採購總經理、永大電梯安裝維修有限公司總經理、永大電梯製造總處總經理