台塑新智能劉慧啟 貫徹集團細胞法則

碳中和、綠能、電動車活絡發展趨勢，身為台灣傳統石化能源龍頭之台塑企業也透過石化升級、電子加碼投資及成立創新事業公司展開多軌轉型大計；其中，由台塑四寶、台塑生醫合資成立的台塑新智能公司，更是擔任集團電池、儲能、水資源等新能源布局之衝刺先鋒。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，環顧台塑企業一路至今的發展版圖，從煉油石化延伸至電子材料、DRAM、矽晶圓，其後跨界鋼鐵、生醫生技、UVLED，到台塑新智能等事業領域，本就是該公司企業文化中，鼓勵求新求變基因，逐步多元開展的結果。其中，運用企業人力、資源推動的「細胞分裂」法則，是讓創新公司能在集團合力穩健支持下，全力開展事業版圖的關鍵要素。

劉慧啟強調，大企業絕非只有僵固、遲緩之刻板缺陷。在大環境的地緣政商角力、科技快速翻轉及財務波動劇烈之際，具有建立企業內創業模式，推動組織細胞分裂之集團，更能讓員工有更為充足之創新、堅持、抗壓、大膽作夢等文化支援底氣。

劉慧啟認為，能源產業不管是傳統石化能源或是新能源，都是國安、經濟發展與民生需求的必要，其特徵包括政策主導、高資本、產業鏈龐大，但新能源與傳統石化能源最大不同之處，是其打破地域的限制，產業多元發展，更容易遍地開花，相形而言競爭也更激烈。台塑企業2008年投入鋰鐵正極材料生產，是跨大新能源布局的一個重要轉捩點；其後，憑藉台塑生醫過去12年在新能源領域建構的發展基礎，特別是掌握BMS、EMS等關鍵核心技術及最完整國際安規認證布局，成立「台塑新智能公司」，全方位展開新能源發展布局。

台塑新智能以節能、儲能、新能源及回收再利用四個領域為發展主軸。面對當前諸多企業及創新公司積極切入耕耘，將以關鍵材料＋規模化電芯產能＋產業鏈整合能力三核心焦點，爭取勝出機會。亦即透過掌握包括能源產業基礎延伸；掌握核心技術（如關鍵材料、固態電池技術等）；人才養成（三校＋外部人才）；台灣新能源產業生態系建構（彰化新能源基地／明志科大新能源研發基地）；本土產業鏈串接發展等條件，發揮集團合作、產業策略結盟的加乘效果。

劉慧啟指出，台塑新智能策略不只有電池，而是囊括新能源生態圈（循環經濟）、產業鏈整合（國際盃、國家隊概念）的多元發展定位。當前電芯量產前市場布建，UPS、大型儲能、居家儲能、電動載具需求開發等，及電池芯廠興建投資，是該公司第一階段布局重點。

電力交易平台部分，彰化觀光工廠1.2MW／1.3MWh已正式上線，為台灣首座s-Reg電力服務系統。後續電動大巴應用及建立自有廢電池回收產線等計畫，都是營運逐步扎根後，蓄勢延伸、推進的目標。

參與企業內創業 豐富職場能量

台塑新智能總經理劉慧啟學習化工出身，1995年7月進入台化清潔劑組；從最初基層員工，一路跟隨台塑企業多元創新事業開展，至今近28年工作資歷，台塑企業是其第一份工作，也是唯一工作，堪稱100％台塑寶寶。

從最初台化清潔劑組轉進投入台塑生醫保養品、生醫事業開拓，並因台塑生醫投資台塑離鐵正極材料，切入過往學校主學習之正極材料領域；到如今，肩責台塑新智能公司、台塑水科等創新公司推展，跨入新能源、水資源處理領域。隨時保持開放學習、不怕挑戰新事物，並利用企業廣度，放寬自身視野，是劉慧啟讓自己工作得以持續保持樂趣，獲得成就感的關鍵因素。

劉慧啟透露，工作職場期間，有多次機會，可與朋友一同創業，目前朋友事業發展也頗為順利，但自己十分珍惜，也享受在集團穩健支持下，得以從大企業開闊的事業發展評估角度，一路參與、體驗特殊的「企業內創業」經歷，讓自身職場發展，得以豐富多元能量及樂趣。

劉慧啟指出，組織求新求變、跨領域多元發展成功與否的關鍵，在於人，特別是資深員工與中階幹部；因此讓企業資源、特別是產醫學資源整合很重要，導入新觀念、新人才。對新技術、新業務、新客戶、新市場，保持熱忱，才能夠克服困難、開拓新版圖。

劉慧啟認為，工作職場不單僅看收入，若能將自身有興趣的領域、項目，找到長期學習、發揮機會，更能豐富職場生涯。持續學習；鼓勵跨領域輪調，歷練不同領域專業職能；參與國際化業務，是企業、員工都需雙向期許的目標。

正如當前台塑新智能對新能源領域之長期、多元及產業串連發展規劃，正需求人才多元；透過技術紮根、合作面向廣，讓組織細胞分裂更多更快，強化國際化程度，勾勒發展契機。

劉慧啟小檔案

◎出生：民國57年

◎最高學歷：台灣科技大學 化工所

◎星座／血型：獅子座／A型

◎興趣：慢跑、冥想、郊遊

◎經歷：台塑生醫科技公司 總經理、長春藤生命科學公司 副董事長、虹京資源公司 董事長