三井不動產久一康洋專訪》因應快速擴張 加緊人才培育

台灣三井不動產近年在台灣密集開發逾十個大型開發案，在人才育成上如何跟上快速擴張腳步？久一康洋指出，從2016年林口outlet第一個據點開始，集團就啟動人才培育計畫，當時從總社派來的經理人傳承know-how，並以林口outlet為基地訓練在地團隊，之後透過營運經驗積累，這批當初訓練出來的種子部隊，目前在台中、台南店都已是獨當一面的店總。

久一康洋表示，除了傳授know-how，經理人參與商業設施從規劃、建造、招商至營運一路跟進，對三井不動產來說，事業經驗傳承就是培訓人才過程；不過在不到十年間三井不動產快速擴展outlet、飯店、購物中心與住宅等四大項目開發案，他坦承人才養成確實趕不上擴充速度，是非常辣手的問題，社內目前加緊培育新一代經理人，以因應後續大量的人才需求。

久一康洋指出，過去三年疫情對營運與工程都造成衝擊，營運部分疫情期間即時啟動因應措施，像是美食街間隔拉大、增加外送服務，以及電梯做感應非接觸設置，廁所門、洗手台及沖水等盡量以感應為主。

工程部分，因疫情導致外國工人無法入境，曾經有一段時間缺工，加上建材成本推高，都延遲開發案工程進度；所幸目前雖還沒完全回復疫情前狀況，但外籍勞動者漸回到工作岡位，他認為最壞時期已過！久一康洋強調，疫情沒有消失，未來還是要與疫情共存，疫化讓客人親身體驗時間消費型商業設施，對三井不動產來說很重要。

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