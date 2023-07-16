三井不動產久一康洋專訪》城市再造成功經驗 盼移植台灣

台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋表示，關於城市再造，日本三井不動產有諸多成功經驗可分享，在日本國內，三井不動產已完成很多城市再開發的案例，而城市再造最重要的一環，就是「保存、再生、創造」3大主軸；實際上，台灣三井不動產正在評估幾個都更案，希望把三井的成功經驗移植到台灣。

久一康洋表示，以三井不動產主導的東京「日本橋再生計畫」來說，是最具代表性的大規模都市再生開發案。在相關法規方面，台灣已有都市更新條例、危老重建條例等，日本也有許多都市更新相關的法令，這些法令制度都必須要做好溝通，因此都市更新非常耗費時間。

久一康洋表示，台灣現在有很多城市亟需推動都市更新，法令上只要都更同意戶比例超過80％，就可以送件、開始推動，但實際進入執行階段，另外20％不同意戶才是重點，要達到100％同意，不是非常困難、就是不可能執行，因此在日本就有政府投入設立公基金，以增加補償，協助推進整合速度。

台灣三井不動產董事副總經理小野浩史也發現，台灣與日本在推動都市更新方面有一個很大的差異，即台灣人多認為推動都市更新的實施者都是為了賺錢，但在日本，大家的觀念是推動都市更新並不只是為了賺錢，而是基於都市防災、安全，並改善都市景觀、提升公共建設，提升生活品質，以及實現經濟再生等，這當中，政府公部門扮演非常重要的角色。

小野浩史表示，日本今年3月最新營運的「東京中城八重洲」（TOKYO MIDTOWN YAESU），就是日本三井不動產與政府公部門結合的一個成功案例，是日本新幹線、地鐵、公共巴士匯集，規模最大的交通樞紐，全案規劃地下2層為「東京八重洲公共交通總站」，樓上則結合辦公室、飯店、商業設施等，透過政府與民間合作，大大疏解東京交通轉運問題，是都市再生非常重要的成功案例。

在台灣，台灣三井不動產成立近10年來，陸續攜手國泰建設合資成立板南置業開發公司，參與新北市中和基地規模達7,000坪的變更及都更案，另外台中LalaPort也是再開發的成功案例。久一康洋表示，目前在台灣也正在評估幾個都更案，有些是採複合式開發模式，但目前還尚未成熟。

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