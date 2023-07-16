三井不動產久一康洋專訪》觀光潛力無窮 評估投資度假村

日本三井不動產看好台灣觀光產業潛力，台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋表示，繼2020年開幕「和苑三井花園飯店台北忠孝」，及今年2月動工興建「三井敦化北路飯店」後，也計劃在台北投資第3家飯店，並評估在觀光景點開發度假休閒飯店。

久一康洋表示，過去每年都有可觀的日本人來台觀光旅遊，台灣三井不動產一開始在台灣展開飯店事業，也是基於日本人每年來台達216萬人次的商機，包括商務和觀光旅遊在內，然而疫情期間台灣人都以島內旅遊為主，中南部、觀光景點飯店受疫情衝擊也未如台北來得明顯，讓台灣三井不動產看見島內旅遊的潛力，正評估在觀光景點開發飯店的適當機會。他指出，像日本三井不動產在夏威夷有「海麗客蘭尼」、「海爾普納威基基」等度假飯店，未來在台灣也不排除開度假飯店。

三井不動產集團飯店事業涵蓋商務型及渡假村等多個品牌，包括旗艦品牌三井花園飯店「Mitsui Garden Hotels」、高質感的「THE CELESTINE HOTELS」、充滿新潮設計感的「Sequence」等；其中Mitsui Garden Hotel品牌系列更是台灣旅客、商務人士最為熟悉與喜愛的連鎖飯店之一。

久一康洋從2022年4月來台履新後，花了一年多時間，藉著打高爾夫球機會完成環島一圈，迄今台灣大部分城市都已走透透。久一康洋認為每一個城市都各具特色，他都很喜歡，像台南古都風味別具懷舊風格，高雄則以港都著稱，花東也很有特色，至於台北則生活最便利。此外，他也熱愛台灣美食，像公司附近就有他最愛的南陽街知名滷肉飯老店「北北車」，他也喜歡到北投、知本溫泉泡湯，另外今年員工旅遊選擇宜蘭礁溪。久一康洋環島一年以來，認為如果未來要蓋度假村，台東是可以考慮的地點。

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