久一康洋：台灣具持續開發魅力

日本三井不動產自2014年來台，短短不到十年間已陸續在台投資超過十個商業設施與住宅建案，包括三座outlet、三座LaLaport購物中心、二座花園酒店與五個住宅案，目前日本三井不動產在海外的投資規模，台灣高居亞洲第一；三井不動產台灣董事長久一康洋在接受本報專訪時指出，台灣是先進國家，每年經濟穩定成長，對三井不動產來說，台灣是未來具持續開發魅力的市場。

林口outlet打破海外紀錄

這其中不僅目前在台已開發的outlet與LaLaport購物商場、商務飯店，日本三井不動產也看到台灣屋齡老化與老年化社會商機，他強調，三井不動產與日本其他不動產集團最大區隔－就是三井最拿手的「城市再造」，創造一個充滿各種機能元素的新城市，帶動城市再生與復甦，希望未來有機會在台灣複製在日本的成功經驗。

此外，疫情期間他們也看到台灣人對觀光旅遊的高度需求，未來不排除在觀光景點開發休閒度假飯店。

久一康洋表示，之所以重點選擇台灣市場拓展大型開發案，主要是台日兩國距離近、台日人民交流密切，台灣人對日本接受度高，對日本企業來說有很大機會；加上outlet第一家林口店開幕後打破海外新開店紀錄，讓三井不動產更有信心擴大在台投資；他認為，無論是商業設施或住宅開發，最重要是快速取得適合土地，日本三井不動產「很慶幸」在這麼短時間內在北中南取得很好的開發用地，才能快速在三大都會包括新北、台中、台南開出outlet。展望未來，他認為包括桃園、新竹、台南等，只要有合適土地，具備可評估、可投資條件都會列入考量。

台灣三井不動產自2016年起七年內陸續開出林口、台中港、台南等三家outlet及首家LaLaport購物中心，今年全年業績有望續創新高。久一康洋直指，台灣人消費能力真的很強，至於台、日最大不同在於台灣人非常重視餐飲，因此，在台商業設施的餐飲營收占比較日本多出一倍。

他指出目前台日兩地無論是outlet或LaLaport，餐飲占比在日本是10～15％，但在台灣約20～25％；台灣人喜歡享受美食，加上外食人口多、更習慣假日外食，三井未來會持續強化美食的優勢。

餐飲占比較日本高一倍

此外，日本有許多區域型商場進駐各種不同的診所，方便社區居民去商場順便看醫生，另外對台灣人或許覺得不可思議的是也有商場設立補習班，其實不僅較安全，更方便學生用餐，或家長可以購物順便接小孩；但如果在台灣商場開補習場，恐怕法規都未開放，但像是藥局、洗衣店、寵物店等，會陸續把這些成功經驗移植台灣。

於什麼點適合做outlet、LaLaport或複合式商業設施，他強調「沒有絕對標準」，以outlet來說，勢必要與百貨公司正櫃做差異化，且符合郊區、足夠面積土地等條件；至於LaLaport主要滿足周邊人口日常生活需求，可能一周來2～3次頻率，因此必須考量人口數、在地需求以及交通等。

此外，LaLaport購物中心與都會百貨往高樓層蓋的型態不一樣，是在較大土地上興建寬廣空間，讓顧客舒適體驗與消費；另外還有更與在地結合的集中型購物中心型態，這種商業設施不一定要大，而是取決於住宅密集區域，推出中小型購物中心，且因應需求就要有超市配置。久一康洋強調，未來在台灣只要有好機會與土地，都可以視未來需求性做組合。

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