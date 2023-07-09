樺漢朱復銓專訪》前瞻布局 堅持做對的事

「對的事就要堅持去做」是樺漢董事長朱復銓一直以來的經營之道，他坦言，先前市場不太能了解樺漢為何要投資帆宣、結盟Google，導致外界可能有一些誤解，但要等到產業應用開始發酵才做，就會錯失許多商機，對合作夥伴也都帶來很好的效益，未來成長版圖已逐步實現。



朱復銓在工業電腦產業向來以精準眼光併購著名，投資領域除了與IPC相關的德IPC品牌廠Kontron、美AIS，以及國內的瑞祺電、沅聖、磐儀、超恩外，還跨界布局半導體廠務設備廠帆宣、機構件製造廠金雨，去年並引進Google為策略合作股東，近年則強化軟體布局，入股樺康智雲、安瑞-KY等，持續壯大樺漢「硬、軟、雲」實力。

朱復銓說，每一次併購、結盟都是經過審慎考慮，且必須從未來發展前景及公司經營策略等多方考量，才能找到合適的夥伴，絕不是亂槍打鳥。雖然投資人或業界在短時間內可能還不太清楚樺漢經營策略，但隨著產業趨勢成形，提前布局效益就會顯現。

另備受外界肯定的是，朱復銓併購並非出於財務考量，讓轉投資公司各自打拚，而是以生態圈「互惠合作、共同做大」的概念出發。同時，他也會親自出馬當「空中飛人」去跟國外客戶談案子，帶著產業鏈一起成長，也因而在去年成功拚出千億元營收。

隨著AIoT、ESG需求爆發，工業電腦中長線成長趨勢正向，惟目前產業普遍仍受客戶調整庫存影響，第二、三季陸續出現訂單遞延情況。不過，樺漢卻未見到「不景氣」，在手訂單能見度已達明年，上半年合併營收達574.24億元，年增25.29％，展現多角化經營成果。

樺漢今年建構物聯網生態圈趨於完善，為了讓市場能夠進一步了解公司經營方向，朱復銓也調整往「做的比說的多」風格，5月更集結旗下子公司大秀「戰備實力」，看好「硬軟整合」及「雲端服務」多年布局進入收成階段，為營運再添雙引擎助力，下一步則要開始收斂，往提升毛利、獲利方向發展。他直言，「迎接IPC 3.0樺漢準備好了」。

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